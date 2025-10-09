阿塞拜疆航空墜機｜普京致歉：導彈未直接擊中飛機　或是碎片彈到

阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）一架客機去年在哈薩克墜毀造成38人死亡。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周四（10月9日）與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤時就事件致歉，並稱俄方發射出的兩枚導彈並未直接擊中飛機，失事飛機很可能是被碎片擊中。



俄衛網報道，普京在與阿利耶夫會談時表示：「目前基本上可以指出這一事件的原因。事件與多種因素有關。首要因素是空中曾有烏克蘭無人機。我方同時發現三架穿越俄羅斯邊境的無人機。第二個因素是俄羅斯防空系統的技術故障。發射出的兩枚導彈並未直接擊中飛機，因為如果擊中，飛機會當場墜毀，但導彈在大約10米外爆炸，可能是自爆。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2025年10月9日與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤。（Reuters）

普京指出，該失事飛機很可能是被碎片擊中，而非被導彈戰鬥部擊中。

他表示，失事飛機的機組曾收到在馬哈奇卡拉機場降落的提議，但機組人員決定前往基地機場。

普京還強調，俄羅斯對事件調查提供一切援助。