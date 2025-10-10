李強訪平壤晤金正恩　稱中方願加強高層交往和戰略溝通

應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，國務院總理李強10月9日到訪平壤，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動並對朝鮮進行正式友好訪問。李強同日在平壤朝鮮勞動黨中央委員會，與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩會面。



圖為2025年10月9日，朝鮮領導人金正恩在平壤出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動。（Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ）

李強首先轉達中共總書記習近平總對金正恩的親切問候和良好祝願，指兩國元首上月就進一步深化中朝關係指明了方向，擘畫了藍圖。中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，是中方堅定不移的方針。中方願同朝方遵循兩黨兩國最高領導人的共同指引，推動雙邊關係不斷取得新發展。

李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合，加強多邊協作，堅定捍衛和踐行多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

金正恩：朝中關係牢不可破

金正恩請李強轉達對習近平的誠摯問候和良好祝願，稱在習近平英明領導下，中國社會主義建設取得巨大成就。朝中關係牢不可破，無論國際形勢如何變化，鞏固和發展朝中友好合作關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝方願同中方密切高層交往，促進各領域合作，強化多邊協作，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民帶來更多福祉。