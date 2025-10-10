英航客機迫降羅馬尼亞首都　因4乘客疑吸入煙霧

美媒引述羅馬尼亞政府表示，一架從伊斯坦堡飛往倫敦的英國航空（British Airways）客機10月9日迫降羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），原因是機上4名乘客可能吸入煙霧。隨後，機上所有人員均被疏散，這4人也不需要醫療護理。



美媒引述布加勒斯特的亨利·科安德（Henri Coanda）機場表示，這架空中巴士（Airbus）A320客機載有142名乘客，於當地時間周四下午6時14分（香港時間周四下午11時14分）成功迫降。隨後，包括醫護人員在內的緊急救援小組登上了飛機。

羅馬尼亞衛生部表示，飛機降落後立即確認有煙霧，機上所有人員均已疏散。該部門在聲明中稱：「4人健康狀況不佳，可能因煙霧中毒，正在現場接受醫療救助。」

衛生部隨後又補充道，這4人並不需要醫療護理。

美媒取得的英航聲明表示：「我們始終把乘客和同事的安全放在首位，由於疑似技術問題，我們的機組人員決定以防萬一，改道飛行。」