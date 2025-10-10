促成以色列哈馬斯停火：特朗普憑什麼超越拜登？

跨過加沙戰爭兩周年，鏖戰許久的以色列與哈馬斯迎來第三次停火。

10月9日，流亡中的哈馬斯加沙領導人哈亞（Khalil al-Hayya）宣布，加沙戰爭已經結束，以哈雙方已簽署第一階段停火協議，內容包括雙向開放拉法（Rafah）口岸，以及哈馬斯釋放被關押在加沙的48名以色列人質，換取以色列釋放250名在以色列監獄服無期徒刑的巴勒斯坦人、1,700名自開戰以來被捕的加沙巴勒斯坦人、所有被以色列拘留的巴勒斯坦婦女和兒童。哈馬斯更強調，已收到美國、阿拉伯調節員（卡塔爾、埃及等）和土耳其的保證，確認戰爭已經永久結束。

以色列這方也朝停火邁進。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周五（10月10日）表示，已批准與哈馬斯達成的停火協議。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在接受以色列12頻道採訪時同樣表示：很高興以巴雙方的流血衝突已停止，希望雙方這種和平、穩定的情況能夠持續下去。「今天發生的事情是一個歷史性的時刻。我們一直希望，並將繼續希望，能夠結束在我們土地上發生的流血衝突，無論是在加沙地帶、約旦河西岸還是東耶路撒冷。」

而推動這一變局的，毫無疑問是特朗普9月29日拋出的「20點和平方案」，也就是除了規劃立即停火、人質換囚，還涉及哈馬斯解除武裝、戰後加沙新治理格局的全盤規劃。從人道的角度來說，不論促成停火的原因是什麼，和平永遠值得歡呼；不過從特朗普自己「開創歷史」的視角來看，當前成就其實還是在「復刻拜登（Joe Biden）」，要證明自己已經「超越拜登」，還需更多後續發展成全。

2025年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，2名巴勒斯坦人在加沙地區南部汗尤尼斯（Khan Younis）的廢墟旁行走。（Reuters）

特朗普正在復刻拜登「三階段停火」

而之所以說特朗普只是「復刻拜登」，關鍵在於當前停火的前途未卜。

回顧過去加沙兩次停火，不論是2023年11月僅僅幾天便告破滅的第一次，又或是2025年1月只維持2個月便被裂解的第二次，失敗的原因其實都很直接：交戰雙方的深層矛盾沒有化解，以色列不接受哈馬斯繼續統治戰後加沙，哈馬斯不願解除武裝，並且要求以色列全面撤軍。

而正因這種矛盾在第一次停火便已浮現，導致拜登與斡旋各方又在2024年5月費心設計了「三階段停火」：第一階段實現停火，接著處理人質與換囚；第二階段以色列完全撤軍，交戰雙方擴大人質換囚範圍；第三階段雙方交還彼此已故人員遺體，以色列解除對加沙地帶的封鎖，哈馬斯承諾不再擴大軍事實力。

顯然，這是在深層矛盾未解下的折衷方案，也就是既不強制哈馬斯解除武裝，也不要求以色列回應「兩國方案」，僅以凍結衝突為最高目標；甚至之所以要分「三階段」停火，也是因為擔心談判內容過多導致僵局，所以乾脆走一步算一步，先在第一階段停火，其他細節再做打算。

2025年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，一名女孩在加沙走區中部舉着巴勒斯坦旗。（Reuters）

顯然，這是拜登因應2024年總統大選而進行的外交補救，目的是挽回不斷流失的年輕民主黨選民，畢竟美國校園當時已因這場戰爭風起雲湧，因此拜登無論如何都要設法推動停火，不管是為了自己，或是為之後的賀錦麗（Kamala Harris）。

但相當諷刺，民主黨最後還是輸掉大選，即便以哈雙方成功在2025年1月迎來第二次停火，卻被特朗普直接宣稱是自己的功勞；但更諷刺的，是停火僅僅維持兩個月就破裂，顯然拜登留下的「三階段停火」不足以鞏固和平。

而這顯然也是當前特朗普「20點和平方案」的最大問號。雖然方案本身比「三階段停火」走得更遠，但在實際操作上，特朗普當前所促成的停火協議第一階段，其實也就跟拜登規劃的「三階段停火」邏輯類似：首先處理停火與人質換囚，其他更複雜的哈馬斯解除武裝、加沙治理規劃，也就留待後續處理。當然，這或許也是爭取諾貝爾獎心切的作法，跟過去拜登為選情考量相似。

圖為2025年1月19日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪南卡羅來納州期間，就加沙停火協議生效發表講話。（Reuters）

特朗普如何「超越拜登」

正因如此，特朗普目前成功促成停火，其實只是在「復刻拜登」。而要證明自己「超越拜登」，關鍵就是必須攻克拜登沒能爬上的高山：鞏固和平。

其中一個努力方向，當然就是推進特朗普自己提出的「20點和平方案」，也就是在當前雙方停火的背景下，繼續推動後續一系列談判，包括哈馬斯解除武裝、交出統治權，以色列則有序依照方案規劃撤軍，美國則依照規劃籌組方案中的各種實體，包括「國際穩定部隊」（International Stabilization Force，ISF）、臨時過渡的技術官僚委員會、「和平理事會」（Board of Peace）。

當然，這意味加沙從2007年起，作為巴勒斯坦武裝最後根據地、哈馬斯大本營、伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）前沿的地位逆轉，巴勒斯坦建國前景也很難因此實現，因為依據當前西岸的情況來看，在美國不會真心管束以色列、各國也無計可施的背景下，即便有《奧斯陸協議》（Oslo Accords）作保，西岸的巴勒斯坦自治政府也不過是仰賴歐美援助、以色列工作簽證的破碎地帶，無法抗拒定居點的蠶食鯨吞，也阻止不了以色列軍警的暴力執法。即便加沙未來交由巴勒斯坦自治政府控制，大概也很難脫離類似宿命，「兩國方案」最終還是淪為「兩個西岸」。

但如果是以鞏固和平為最高目標、而不論民族尊嚴與建國前景，西岸與化作廢墟、遍地屍骸的加沙相比，不得不說，或許是相對正面的結局。當然，特朗普也可能更加「犯規」，也就是哈馬斯雖然解除武裝，以色列卻賴皮不完全撤軍，藉口就是「威脅沒有徹底消除」，這就會導致加沙和平雖然鞏固，但實質被以色列軍隊佔領監管。

圖為2025年10月9日，法國總統馬克龍在巴黎與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、沙特外長費薩爾等官員討論加沙戰後安排。（Reuters）

不過事情也可能朝另一個方向發展：哈馬斯雖然在停火前同意解除武裝、戰後交權，卻在停火實現後翻臉不認人，也就是凍結現狀、拒絕推進前述條件，希望既保有武裝，也繼續統治戰後加沙。而其籌碼，就是全球對以色列、美國的道德譴責，讓這兩方不會輕易重啟戰事，哈馬斯則能拖一天是一天，拖到凍結現狀成為現實，「20點和平方案」因此成為虛無大餅，特朗普實際推動的變化，也就跟拜登的「三階段停火」一樣，都只完成停火與人質換囚。

如果情勢朝這個方向發展，其實特朗普還是有機會「超越拜登」，那就是阻止以色列重啟戰事，接受停火只是凍結衝突，而沒有把哈馬斯連根拔起的現實，不過以色列也可以因此拒絕完全撤軍，形成對加沙的部分長期佔領，維持某種恐怖平衡。

總之，即便特朗普的「20點和平方案」成功帶來停火，卻不能抹除以色列與哈馬斯各自的背叛誘因：以色列可以拒不撤軍、哈馬斯也可以拒不交權，前者基於美國縱容、後者則賭上全球同情，這就對加沙的長遠和平構成挑戰，也會是特朗普如何「超越拜登」、也就是不只促成停火還要鞏固和平的一大課題。