高市早苗拜相路遇「攔路虎」　日本公明黨：退出與自民黨執政聯盟

高市早苗當選日本執政自民黨的新總裁後，與執政聯盟內的公明黨黨首齊藤鐵夫展開磋商，以爭取支持，達成聯合執政協定文件，但公明黨10月10日表示，將退出和自民黨的執政聯盟。



此意味公明黨結束與自民黨長達25年的同盟關係。過去自民黨選出新總裁後，會迅速與公明黨簽署聯合執政協定文件，但如今兩方談不攏。

高市早苗（右二）2025年10月10日與公明黨代表會面，包括公明黨黨首齊藤鐵夫（左二）（Kyodo via REUTERS）

齊藤鐵夫10日舉行記者會，談到與高市早苗的磋商時，他稱「（雙方）在關於『政治與金錢』的基本態度方面存在意見分歧」，指自民黨的答覆不充分。

日本自民黨2023年爆出政治獻金回扣醜聞後，民望下滑，執政內閣多人辭職，共同社最新指，公明黨分析認為，圍繞收回扣事件的政治信任危機已波及聯合執政的公明黨。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

拜相路遇「攔路虎」

路透社指，公明黨的退出可能會危及高市早苗成為日本下任首相的前路，因為她若要獲選日本首相，需要在議會內爭取聯盟夥伴的支持。

日本公明黨黨首齊藤鐵夫2025年10月10日召開記者會，宣布公明黨將退出與自民黨的執政聯盟（Kyodo/via REUTERS）

齊藤鐵夫稱，無法在首相指名選舉中投票給高市早苗，「執政聯盟暫且取消，將為至今為止的關係劃上句號」，他表示將投票給自己。

目前自民黨在國會處於少數執政的局面，高市早苗能否勝出國會投票成為日本首相，仍存變數。

