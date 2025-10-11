二戰結束80周年｜石破茂感言被指避談侵略　回應稱不否認侵略戰爭

2025年為二戰結束80周年，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表「首相感言」，反思為何日本未能避免走向戰爭，強調政治優先於軍事的重要性，但他也被指避談日本的加害責任和侵略本質，他在記者會回應提問時則稱，日本政府從未否認侵略戰爭，日本人應銘記歷史，因為亞洲人民沒有忘記那段歷史。



中國官媒《環球時報》引述黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛指，石破茂的講話提出值得重新思考的方向，具有一定積極意義，但迴避日本的加害責任和侵略本質，無疑是個遺憾。

石破茂2025年10月10日在首相官邸會見記者（Pool via REUTERS）

在東京舉行的記者會上，有鳳凰衛視記者問石破茂是否認為過去的戰爭是侵略戰爭，他回應稱，「我們政府從未說過『那場戰爭不是侵略』這樣的話，我也持相同立場，這一點必須正確認識，過去日本在中國或亞洲所做過的事，必須有準確而清醒的認識，我們日本人可能會遺忘，但亞洲各國人民並沒有忘記，這一點我們要深刻認識。」

他稱須讓國際社會認識到日本人真誠地面對歷史，「這一點很重要」。

2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表關於二戰的「首相感言」指（Pool via REUTERS）

在關於二戰的「首相感言」內，石破茂談到當時政府失去對軍隊的控制，事情發展為開戰，他強調「文官統禦」、即政治優先於軍事的重要性，又分析政治、議會、媒體的角色，提倡必須深刻地銘記歷史教訓。

共同社報道，日本在野黨派對石破茂的感言褒貶不一，在野國民民主黨黨首玉木雄一郎表示肯定，認為石破茂「洞察到導致戰爭的體制問題，這一點很新穎，具有一定的意義。」他稱感覺到石破茂是想促使大眾警惕走向極端的民意，以及受此影響的政治運作方式。

共產黨委員長田村智子則提出指責，稱「完全沒有表示對侵略戰爭和殖民統治的反省。」

由於石破茂即將卸任，加上這次「首相感言」以不經內閣會議確定形式發表，日本維新會共同黨首藤田文武也對感言的發表時間、形式提出質疑，他稱目前處於首相交替時期，感言以「不經內閣會議確定、搞不清楚正式還是非正式的形式發表，這種做法有待商榷。」