英外相：中國構成國家安全威脅　對間諜案起訴遭撤銷感失望

英國檢方10月7日表示，兩名男子被拍為中國從事間諜活動案遭撤訴起訴，是因為英國工黨政府未能將中國列為國家安全威脅。英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）10日受訪時重申，中國確實對英國構成安全威脅，對間諜案遭撤銷感失望。



顧綺慧10日接受英國廣播公司（BBC）節目訪問，被問到她擔任內政部長期間，有否看過一份將中國列為英國國家安全威脅的檔案。

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash，左）和貝里（Christopher Berry，右）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊。（Getty）

顧綺慧表示，知道中方對英國的國家安全構成一系列威脅，包括跨境鎮壓、間諜活動及敵對網絡行動。不過她強調，中國在貿易、應對氣候變遷等議程中，則是英國至關重要的合作夥伴。

針對間諜案起訴遭撤銷一事，顧綺慧重申英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的說法，否認有任何政府部長涉及案件起訴過程。她強調，自己希望看到涉案違法人士被起訴，因此對案件發展感沮喪。

2025年10月9日，英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）於北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）參與會議前，向媒體發表講話。（Reuters）

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）和貝里（Christopher Berry）此前被控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認指控，並於去年9月獲撤控。