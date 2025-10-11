美國政府停擺致機場航班大規模延誤　國土安全部長：都怪民主黨

美國聯邦政府「停擺」已進入第二週，國會兩黨迄今未能就臨時撥款法案取得一致。由於大量工作人員被迫「休假」，全美各地機場航班出現大規模延誤。



面對全美旅客的埋怨，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府決定「整活」加「卸責」。

據美國霍士新聞（Fox News）和路透社報道，當地時間10月9日，特朗普政府開始在全國機場循環播放「卸責」民主黨人的影片，指責民主黨人應對超過一週的政府「關門」負責。

美國國土安全部發言人證實，該影片已開始在全美機場播放。

影片中，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示：「國會中的民主黨人拒絕為聯邦政府撥款，因此我們的許多行動受到影響，大多數運輸安全管理局員工無薪工作」。

因國會參議院兩黨議員未能通過臨時撥款法案，自當地時間10月1日零時，美國政府再次停擺。

上世紀70年代以來，美國聯邦政府因兩黨政策分歧導致撥款中斷而「停擺」已有20多次，大多數隻持續了幾天。其中最近一次，也是最長的一次「停擺」發生在特朗普首個總統任期內。

當地時間8日，美國參議院民主黨人第六次否決了一項旨在結束聯邦政府停擺的法案。目前，美國聯邦政府關門已進入第二週，解決方案幾乎沒有取得進展。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

兩黨互相指責對方造成了僵局。白宮和共和黨人指責民主黨議員想為美國非法移民提供免費醫療服務，但民主黨人否認，並譴責共和黨人拒絕溝通和談判。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「共和黨人每天都拒絕為結束『關門』而談判。美國人的處境越糟，就越清楚究竟誰在為他們而戰。」

8日，特朗普在白宮回答記者提問時，將機場延誤稱作「民主黨延誤」。

據國會預算辦公室估計，政府「關門」將導致大約75萬名聯邦僱員被迫休假，其中包括機場工作人員。路透社提到，在政府「關門」期間，約1.3萬名空中交通管制員和約5萬名運輸安全管理局官員仍須上班，但他們的薪資未獲支付和保障。

據報道，自本周一（6日）以來，因空中交通管制員缺勤，全美已發生超過2萬次航班延誤，其中9日單日就高達4600次。此外，由於安檢人員缺勤，機場安檢等待時間也隨之增加。

美國《新聞周刊》稱，自政府「關門」以來，一些地區機場的人員配置已經減少了50%。因為拖欠薪水，其中一些人選擇在此期間請病假。

2025年10月1日，美國加州，美國聯邦政府停擺的第一天，旅客在荷里活伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）通過美國運輸安全管理局（TSA）人員的安全檢查。（Reuters）

美國交通部長達菲（Sean Duffy）8日晚間告訴美媒，他鼓勵空中交通管制員繼續上班。他說，過去九個月，5%的航空旅行延誤是由於人員短缺，但現在這一數字上升到了53%。

9日，達菲接受霍士新聞節目採訪，讚揚那些未領到薪水卻仍每天上班航空交通管制員，稱這些人佔比90%至95%。他同時警告說：「只有一小部分人不來上班，但他們的行為可以造成巨大混亂……如果我們的員工沒有達到我們的要求、不敬業，我們就會解僱他們。我不能容忍缺勤行為。」

對此，美國國家空中交通管制員協會發言人回應說，該機構已制定處理「不當使用病假」的流程和程序。

本文獲《觀察者網》授權轉載

