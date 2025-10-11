英國協同美國北約 派軍機赴俄邊境展開12小時巡邏任務
撰文：劉耀洋
英國防相賀理安（John Healey）10月11日表示，2架英國軍機本週稍早協同美國、北約部隊，赴俄羅斯邊境執行12小時巡邏任務，以回應俄軍軍機此前頻頻闖入北約成員國領空。
路透社11日報道，英軍RC-135偵察機和一架P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機9日在美國空軍KC-135加油機的支援下，從北極地區飛越與俄羅斯接壤的白羅斯和烏克蘭。
賀理安表示，這次巡邏任務是英國與美國、北約盟友執行的一場重要聯合任務，不僅獲得可提升部隊作戰能力的情報，而且還向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發出北約團結一致的強烈訊號。
英國指，這項聯合行動是在波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞等歐洲北約成員國領空遭到俄軍軍機闖入後開始執行。
歐盟成員國領導人會於本月舉行會議，同意並支持一項加強歐盟防禦俄羅斯無人機的計劃。
