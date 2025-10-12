美政府停擺｜特朗普稱指示國防部動用資金　確保美軍10.15出糧

美國聯邦政府停擺第11日，國會兩黨仍未通過撥款法案。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（10月11日）在社交平台發文，表示已指示國防部「動用所有可用資金」確保美軍在下周三獲發薪金。



特朗普在社交平台Truth Social發文：「如果因為參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨人的不作為，我們勇敢的軍隊將無法在10月15日按時領取薪水。因此我運用作為總司令的權力，指示國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）動用所有可用資金，確保美軍15日領薪。」

他還表示，不會允許民主黨人通過政府停擺來挾持美軍以及整個國家的安全：「激進左翼民主黨人應該讓政府重新運轉起來，然後我們才能共同努力解決醫療問題，以及其他許多他們想要破壞的事務。」

美媒：國防部或動用這些資金

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。(Reuters)

美媒指出，特朗普用於給美軍發薪的資金，很可能來自於他夏天簽署的「大而美」稅收與支出法案中，注入國防部的數十億美元資金。

美國《政治報》（Politico）則引述白宮行政管理與預算辦公室（OMB）官員稱，為籌措足夠資金支付軍餉，五角大樓正動用其研發帳戶，挪用國會兩年前撥付的款項。