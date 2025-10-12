特朗普與埃及總統10.13主持加沙和平峰會　料逾20國領袖出席

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議。有份參與斡旋的埃及10月11日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）將在13日於埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）共同主持加沙和平峰會，旨在討論戰後事宜，預計超過20國領袖將出席。



英國《衛報》報道，今次峰會的目標是結束加沙戰事，以達至加強實現中東地區的和平穩定，開創區域安全與穩定的時代，預料包括英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）都將出席會議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示將出席會議，不過截至目前仍未知以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會否到場，哈馬斯（Hamas）則已表明無意與會。