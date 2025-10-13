法國總理勒科爾尼公布二次組閣名單　冀年底前制定預算

重新獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）任命的總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu），10月12日與馬克龍會面後，公布新一屆政府內閣名單，其中包括由勞工部長沃特蘭（Catherine Vautrin，暫譯）轉任國防部長，以及由巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nuñez，暫譯）出任內政部長。勒科爾尼表示，新政府以使命導向，會致力在年底前為國家制定財政預算。



2025年7月23日，德國柏林，圖為馬克龍在會見默茨（不在圖中）前會見傳媒。（Getty）

多名閣員留任，包括外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）、司法部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）、財政部長萊斯庫爾（Roland Lescure）等。新政府預定13日召開首次工作會議。

勒科爾尼此前挑選的內閣成員，人選引起中右翼政黨不滿，因此在名單公布14小時後，於10月6日閃電請辭，但其後獲馬克龍重新任命。