32歲加密貨幣網紅頭部中彈倒在林寶堅尼車內　疑幣市崩盤尋短

中美貿易戰再度升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）10月10日宣布對中國加徵額外100%關稅，讓加密貨幣集體暴跌，遭遇史上最大規模清算；在有關消息宣布後的 24 小時內，加密貨幣市場市值蒸發了約 4,000 億美元（約3.11萬億港元）。年僅32歲的交易學院Cryptology Key聯合創辦人、幣圈知名網紅Kostya Kudo（真名：Konstantin Galich）日前驚傳身亡，上周六被烏克蘭警方發現陳屍車內，震撼全球加密貨幣圈。



綜合外媒報道，當地警方在基輔街頭一輛林寶堅尼車內發現烏克蘭加密貨幣交易員Konstantin Galich死亡，其頭部有槍傷，身旁還留有一把登記在其名下的槍支，初步判定無外力介入。

死者家屬已向警方透露，Galich身亡前一天因財務困難而感到情緒低落，並曾傳送訊息表示市場崩盤壓力很大，幾乎無法入眠。

死者在 Instagram 上擁有超過 66,000 名粉絲，並經常分享他對加密貨幣行業的見解。其官方Telegram頻道也發布聲明證實消息，強調死因仍在調查中，將持續更新後續消息。

