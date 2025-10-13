加拿大外長據報本週訪華　美國關稅重壓下尋求加強對華關係

彭博社報道，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）本週將出訪中國、印度以及新加坡，預料將在外訪期間分別會見對應國家的外交部長，旨在加強與各國的貿易關係，好應對美國關稅壓力下，尚未明朗的美加貿易協議前景。



報道分析，阿南德此行的任務艱巨且微妙，不僅需要加強中加關係與印加關係，還需要謹慎行事，以免因此觸怒美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）而引來報復，因特朗普所領導下的美國政府，與中國和印度關係也因美國關稅而鬧僵。

報道引述阿南德說：「在當前地緣政治環境下，與主要經濟體維持穩定關係至關重要。我們處理對華關係的原則是以加拿大人的利益為先。她也看好兩國仍可在氣候變化及貿易等領域展開合作，儘管存在分歧，還補充許多加拿大企業正在積極開拓中國市場。

加拿大在上任總理杜魯多（Justin Trudeau）執政時期，曾與美國上任的拜登（Joe Biden）政府同步對中國電動車、鋼鐵和鋁材徵收高額關稅，卡尼政府也延續了這一政策，對中國電動汽車加徵100%關稅，並對中國鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年10月7日在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時，曾主動向加方官員展示了仿巴黎凱旋門的模型。（X@timhodgsonmt）

這一舉措引來中國對加拿大芥花籽油、豬肉和海鮮徵收高關稅，不過中國上月延長了對加拿大芥花籽油的調查期限，預留談判空間。而加拿大西部部分人士建議，如果取消電動車關稅能換取食品出口免稅，應考慮政策調整。