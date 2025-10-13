中美貿易戰｜特朗普向後退　傲慢是最後的倔強

中國連續出招後，特朗普（Donald Trump）日前在社交媒體上的長篇大論，言辭激烈，能看得出來，他破了大防。中方這次重拳出擊不是亂來的，而是意義明確的反制。針對稀土、關鍵礦產、超硬材料的出口，是為了反制美方的晶片政策；實體名單是反制美方操弄台海問題；船舶收費，是針對美方的對等行為，至於不採購大豆，就是照着特朗普的鐵粉基本盤狠狠來了一下。



特朗普先後發出了兩個長文，第一條：「我一直覺得他們（中國）是在伺機而動……中國絕不能被允許控制全世界，這似乎是他們的計劃，從稀土開始，再到他們慢慢積累壟斷地位的其他環節，坦白地說，這是一個相當陰險和敵對的舉動。」第二條：「中國在貿易問題上採取了極其強硬的立場，向世界（美國）發出了一條極具敵意的信函……（各行各業）無一例外，這顯然是他們多年前就制定的計劃，這在國際貿易中聞所未聞，更是道德上的恥辱。」

被中國如此拿捏特朗普不破防才怪，而他的破防，本質就是傲慢。 其實，華盛頓依舊沒有意識到，中國如今和他們是平起平坐的大國身份，依舊想對中國進行規訓。這種心態最近有一個人說出來了，他就是美國前任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。

美國前任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在接受《日經亞洲》採訪時，否認會出現中美組成的「G2」。（資料圖片/毛詠琪攝）

不久前，他在接受《日經亞洲》採訪時，否認會出現中美組成的「G2」；在他的言論中，透露出一種「中國必須規規矩矩，美國必須能夠在中國周邊為所欲為」的心態。他的話，總結起來就一句，「中國不能有勢力範圍、不能和美國平起平坐」，世界上只允許有一個超級大國，美國必須是上帝。其實美國的這種心態，是一種非常野蠻落後的封建和殖民主義心態——這是我的地盤、我的勢力範圍，任何人不能踏足，哪怕是合規合法的正常交往都不行。

中國就是不吃這一套。特朗普一頓脾氣，換來的是中國商務部的義正言辭。商務部的回應實際上說得非常清晰，開篇原話是：「商務部新聞發言人表示，中方發佈了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規（合法），完善自身（內政）出口管制體系的正當做法（正當）。」中方的意思其實非常清楚，那就是中國的稀土管制出口措施，乃是合法且正當的內政舉措，言下之意不言自明——這個與特朗普政府污衊誇大的攻擊實際上差異極大。

接下來的段落裏，商務部發言做了進一步澄清——中國出台相關措施的目標是基於：「當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國是負責任的大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。」即客觀上有利於更好地發揮中國對全球重大關鍵事務的影響力，當然這個恰恰是美方極力反對且遏制的。

中國商務部表示，中方發佈了關於稀土等相關物項的出口管制措施，「這是中國政府依據法律法規（合法），完善自身（內政）出口管制體系的正當做法（正當）」。(網上圖片)

對於如何施行出口管制政策，中方的表述：「中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可……中國政府將依法依規開展許可審查，對符合規定的申請予以許可，同時，積極考慮適用通用許可、許可豁免等多種便利化措施，有效促進合規貿易。我想強調的是，中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准，相關企業無須擔心。」

這個表述，其實是將非常堅定的秉持「符合規定」的原則——即在特朗普發出威脅之後，中國依然將致力於施行這個被特朗普政府惡意污衊的條例，中方的立場並未因為特朗普威脅而鬆動。

說一個插曲。10月12日，中方對特朗普威脅加徵關稅，做出回應。先說一個很有意思的點：商務部公告裏的附件的是WPS格式。前兩天，特朗普還在威脅「將對所有關鍵軟件實施出口管制」。 中方用了個實際行動表示已經做好軟件替代準備。不知道這個細節，特朗普是否能注意到？如果意識到，是不是要更加暴躁了？

球再次來到特朗普一邊。特朗普10月12日在社群平台Truth Social上發文，態度有所緩和，呼籲各方「別擔心中國」，並稱習近平「只是心情不好......他不希望自己的國家陷入蕭條，我也不希望美國這樣。美國希望幫助中國，而不是傷害它」。

美國副總統萬斯（JD Vance）而後也表示，「如果中國願意採取理性態度，那麼特朗普也始終願意談判」，未來幾周就可以看出「中國究竟是想開啟一場貿易戰，還是希望明理的解決問題」。當然，依然還是如此傲慢，在傲慢中又無可奈何的向後退。

A street sign for Wall Street hangs in front of the New York Stock Exchange May 8, 2013. （REUTERS）

特朗普的反應一點也不奇怪——他並不想真的撕破臉。對於特朗普來說，明年中期選舉面臨三重約束：經濟、市場、黨內意見，他經不起折騰。這個時候跟中國硬碰硬，對他不利。

這次中方連番出招後，特朗普第一時間想到的就是加稅，可是這100%關稅的威脅話音剛落，美股先繃不住了，三大股指集體下跌，跌幅創下4月份以來的最大單日跌幅。4月那次大跌就是特朗普宣佈了「對等關稅」，這次也一樣，矽谷的科技七巨頭首當其衝，一夜之間，市值蒸發7700億美元。

所以這次特朗普又拿出關稅大棒，沒能嚇住中國，倒是把華爾街和矽谷嚇得不輕，美國的商業領袖們也坐不住了。畢馬威最新一期經濟展望調查報告顯示，89%的受訪者認為關稅將在未來三年內對其業務表現和運營產生重大影響，86%的人表示將被迫提高產品和服務價格。

更諷刺的是，特朗普對中國掄起關稅大棒時，美國政府停擺已經超過10天，還沒有任何解決的跡象。只能說，自家後院起火，還要四處點火，就是自找麻煩。只能說傲慢是特朗普最後的倔強。