美國聯邦政府撥款談判陷僵局　眾議長預警停擺時間或創紀錄

美國聯邦政府因國會內共和民主兩黨議員對醫療補貼等議題爭執致難通過撥款方案而停擺，迄今已有13日。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）10月13日表示，今次停擺時長可能創下紀錄，強調不會與民主黨協商，除非對方暫停對醫療補貼的主張並重啟政府。



綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聯邦政府停擺之際下令裁撤公務員，據早前傳媒披露將有超4000人受影響，被外界視為趁機削減預算規模。約翰遜今次表示不清楚裁員細節，副總統萬斯（JD Vance）警告，即便公會就此上訴但仍無阻裁員，強調「時間拖延愈久，裁員影響愈大」。

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）在12日美國全國廣播公司新聞網（NBC）的節目中重申共和黨立場，指聯邦政府停擺不會令共和黨滿足民主黨對醫療補貼的主張，還補充聯邦政府會否重啟取決於對方態度，「我願意投票支持明天政府恢復運作」。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈遊客中心關閉的警示牌，背景可見美國國會大廈的圓頂。

美國參議院因聯邦假日而在周一休會，預料周二恢復議程。而目前並非眾議院的議會會期（legislative session），約翰遜也拒絕召回議員返回華盛頓特區，可以預料的是兩黨議員在醫療補貼議題上秉持立場，表決繼續陷入僵局。