英國伯明翰清潔工人罷工持續　職業中介警告參與員工或遭封殺

英國伯明翰清潔工人的勞資糾紛經過半年仍未解決，當地傳媒10月13日報道，有職業介紹所警告，假如他們尊重罷工行動，或面臨遭市政府封殺而無法成為全職員工。



天空新聞（Sky News）10月13日取得一段片段，顯示與伯明翰市政委員會（Birmingham City Council，即當地的市政府）有合作關係的職業中介公司Job&Talent經理日前與員工會面時表示，假如他們參與罷工，就會被市政委員會禁止轉為全職。

伯明翰市政府在今年3月提出削減清潔工人的薪金，惹來勞方發起罷工，導致當地街頭堆積大量垃圾。市政府將問題宣布為重要事件，同時繼續談判，不過勞方拒絕市政府開出的條件，同時要求改善薪酬待遇。

2025年3月24日，英國伯明翰，圖為持續罷工活動下，眾多垃圾車停泊在停車場。（Reuters）

Job&Talent回應報道時表示，公司不參與或支持任何封殺行動，員工亦不會因為合法參與工業行動而遭禁止就業機會。該公司強調有關經理的言論是澄清，沒有第三方可以保證就業，而是透過正常程序作出就業決定。

公司重申致力維持一個安全、公平及尊重的工作環境，而在今次罷工中，資方並沒有向員工採取行動。市政府則表明不會容忍封殺行為，並已就有關言論展開調查。

工會指，很多分判商員工為伯明翰市政府工作超過10年，但始終都無法轉為全職，因此要求中央政府介入，為清潔工人帶來公平協議。