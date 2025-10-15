韓國稱80多名國民在柬埔寨安全未明　副外長周三率應對小組赴柬

韓國總統李在明指示各政府部門動用一切資源，儘快協助被誘騙到柬埔寨求職的韓國公民回國。韓國外交部數據顯示，2025年前八個月，共有330名韓國人在柬埔寨失聯或被拘，其中260餘人已脫離危險。加上此前的案件，目前仍有80多人下落不明。



韓國一名到柬埔寨參加就業展的大學生在當地被折磨致死，引起高度關注。李在明星期二（10月14日）主持國務會議時說，政府必須「動用一切可用資源，迅速、準確並果斷地應對這個問題」，並強調「優先保障受害公民的人身安全」。

此外，柬埔寨警方今年7月和9月先後搗毀多處電詐窩點，拘捕90名韓國人，其中63人仍被羈押。

韓國總統李在明指示各政府部門動用一切資源，儘快協助被誘騙到柬埔寨求職的韓國公民回國。（Reuters）

韓國政府將於周三（15日）派遣由外交部第二次長率領的多部門聯合應對小組前往柬埔寨。聯合小組由韓國外交部、警察廳、國家情報院等部門組成，警察廳國家偵查本部長朴星柱將隨行。

韓柬雙方將就韓國大學生的死亡案進行磋商，聯合展開調查和屍檢，同時協商遣返滯留人員。韓國警方將對被遣返的國人進行調查，如涉違法行為，將依法處理。

韓國總統府透露，韓柬也就成立「打擊詐騙聯合特別工作組」達成協議。特別工作組由兩國警方主導，相關調查機構參與，並計劃建立涵蓋東南亞多國的跨境協作網絡，共同打擊人口販運、網絡詐騙等跨國犯罪。

柬埔寨國旗 (Getty Images)

為更好地保障海外公民安全，韓國警方計劃於10月20日與柬方舉行高層會晤，討論設立「韓國人服務台」等機制。韓國政府也決定派臨時大使赴柬填補空缺，處理使館事務，並增派駐地官員。

韓國大學生朴敏浩（22歲）7月17日抵達柬埔寨後失聯，8月8日在坎波特市被發現，死在車內。法醫鑑定他生前曾被毒打。韓國媒體報道稱，家屬在朴敏浩失聯後，曾接勒索電話，並向警方和外交部求助，可是柬方反應遲緩。

柬埔寨警方否認家屬曾求助

不過，《高棉時報》星期二（10月14日）引述柬埔寨警方聲明說，朴敏浩屍體被發現前，受害者家屬和韓國使館都不曾向柬埔寨當局投報或求助。

柬警方說，他們已逮捕運送屍體的司機和他的同伴，兩名嫌疑人都是中國籍。相信是受害者被關押地點的大樓經理也已被捕，另外還有一名中國籍嫌犯在逃。

聲明說，柬埔寨警方正與韓國使館密切合作，包括追查嫌犯，把他們繩之以法。