特朗普稱美方再度打擊委內瑞拉運毒船 造成至少6死 | 有片
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月14日在Truth Social平台發文表示，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普稱，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。
綜合外媒報道，特朗普在Truth Social發文稱，「該船隻正在美國南方司令部轄區內——委內瑞拉近海海域——從事毒品走私活動。並沿着已知的恐怖組織路線航行。」
這是自9月以來，特朗普政府第5次對涉嫌在國際水域販毒的船隻進行此類打擊。部分律師指責美國違反國際法，哥倫比亞和委內瑞拉等國亦譴責此類攻擊事件。
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）曾多次指控美國試圖將他趕下台。美方8月將懸賞金額翻倍至5,000萬美元（約3.9億港元），以獎勵那些提供線索幫助逮捕馬杜羅的情報人員，並指控他與販毒和犯罪集團有聯繫，但馬杜羅對此予以否認。
