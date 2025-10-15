特朗普閃電訪問中東　20點和平計劃就是新時代奧斯陸？

經歷以色列、哈馬斯9日達成停火，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「20點和平計劃」又在10月13日迎來高潮。

首先，特朗普訪問以色列，並在議會發表演說。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）特別在演講前先上台發言，感謝特朗普的「20點和平方案」成功結束戰爭，並稱這為中東乃至更廣闊區域的和平，開闢了歷史性的前進之路，特朗普無疑是以色列的最好朋友。

特朗普本人顯然也頗有成就感，表示「今日天空平靜，槍炮聲和警報聲戛然而止，朝陽在這片終於迎來和平的聖土升起。這不僅是一場戰爭的終結，更是恐怖與死亡時期的終結」，並呼籲以色列把戰場上戰勝恐怖分子的勝利，轉化為整個中東的和平與繁榮；加沙人民也應專注恢復穩定、安全、尊嚴和經濟發展，讓子孫後代享有應得的美好生活。

圖為2025年10月12日，以色列特拉維夫，一塊廣告看板上印有特朗普的相片。（Reuters）

接著，特朗普又閃電訪問埃及的沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加沙和平峰會，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等逾20國領袖出席，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也同樣到場。

雖說以色列和哈馬斯都沒有派代表與會，但峰會最終還是由推動加沙停火的調解方：美國、埃及、卡塔爾和土耳其，共同簽署了關於加沙停火協議的文件，承諾共同努力確保和平方案獲得落實和維持。

整體來說，特朗普對以色列埃及的閃電訪問，彰顯美國在中東的雖衰猶強的影響力，因此能夠促成一場各取所需的和平儀式。但之所以說是儀式，也是因為問題並沒有徹底解決，而是正被《奧斯陸協議》的失敗陰影籠罩。

2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在埃及出席加沙和平峰會，圖為他們站在Peace 2025旁邊握手。（Reuters）

各取所需的停火與峰會

首先是相關方圍繞「20點和平計劃」與峰會的各取所需。

美國自不待提。結束加沙戰爭原本就是特朗普的選前承諾，尤其美國還在過程中被以色列反覆綁上戰車、被迫捲入與伊朗的衝突，幾乎要被拖回自己持續撤出的中東戰場，更連帶承擔放縱以色列屠殺的輿論成本。即便美國不可能拋棄以色列，卻也顯然不樂見戰爭的持續與擴大。正因如此，美國早在拜登（Joe Biden）任內就先後斡旋兩次加沙停火，特朗普上台後更是拋出不少方案，如今也終於成功斡旋出第三次。

整體來說，美國的憂慮也是西方的集體焦慮。前段時間出於政治正確、希望卸除支持屠殺譴責，所以承認巴勒斯坦的西方各國們，內心的真正擔憂同樣是戰爭持續的附帶成本，包括對自身國家形象的減損。所以特朗普的停火斡旋一成功，各方都欣然齊聚埃及，要用和平峰會的光環自我加冕。

以色列則是急需爬出戰爭泥淖的浮木。眾所周知，以色列有三大戰爭目標：救回所有人質、推翻哈馬斯、避免加沙再度成為安全威脅。但顯而易見，多數人質獲釋是因停火換囚，而非軍事行動；此外以軍鏖戰兩年、反覆升級衝突，包括在2024年10月入侵黎巴嫩、12月入侵敘利亞，以及在2025年6月與伊朗爆發「十二日戰爭」，已經讓整個中東、包括美國人心惶惶，卻始終不能迫使哈馬斯解除武裝、交出加沙統治權。

在這種背景下，涉及人質換囚、託管加沙、由美國與阿拉伯國家共同維和、迫使哈馬斯解除武裝的「20點和平計劃」，當然就成為以色列的救命稻草，既可對內交代「正在達成戰爭目標的路上」，也可以靠著停火緩緩爬出戰爭泥淖，同時緩衝全球輿論譴責。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會。（Reuters）

而對作為阿拉伯斡旋代表的埃及、卡塔爾來說，凍結加沙戰爭同樣是利大於弊。

埃及一來不願接收巴勒斯坦難民，二來希望恢復1970年代泛阿拉伯主義消亡後流失的區域影響力，因此早在2025年2月特朗普提出「清空」方案時，就開始同步對哈馬斯施壓，要其解除武裝、交出戰後加沙統治權。毫無疑問，這次的「20點和平計劃」同樣獲得埃及大力支持，承辦加沙和平峰會、共同擔保停火更讓埃及增色不少。

卡塔爾的角色更加微妙。長期以來，這個海灣小國既是美國盟友、以色列夥伴、伊朗傳話人，更是哈馬斯庇護者，當然最後一種身分，其實來自前面各方的共同成全。換句話說，當哈馬斯本身成為燙手山芋，卡塔爾就必然聯手美國、以色列共同施壓，包括在2024年11月威脅退出斡旋、驅逐哈馬斯，以及疑似在2025年9月放任以色列打擊自己境內的哈馬斯高層。從這個脈絡來看，卡塔爾支持特朗普的停火斡旋、參與加沙和平峰會，其實就是一以貫之的正常發揮。

而作為停火共同擔保的土耳其，則無疑是這場戰爭的最大獲益者。一來，土耳其成功利用加沙戰火與俄烏戰爭的聯動，在阿薩德（Bashar al-Assad）垮台的敘利亞擴大了影響力，大幅度滲入俄羅斯與伊朗的原有勢力範圍，並與沙特、以色列共同成為配合美國間接統治敘利亞的一員；二來，土耳其並非阿拉伯國家，卻主動要求參與加沙的戰後維和，最終也成為擔保停火的一員，這當然是極大的外交成功。

簡單來說，從「20點和平計劃」到這次和平峰會，美國成功聚攏自己的西方與中東朋友圈，設法讓血腥戰爭有個瞬間淡出，既收獲不少外交光環，也讓困於道德困境的各方逐步解套。

圖為2025年10月12日，以色列特拉維夫，一塊廣告看板上印有特朗普的相片。（Reuters）

從奧斯陸至今的共同陰影

只不過，「20點和平計劃」雖然是某種衝突解方，但從以色列、哈馬斯、甚至哈馬斯背後的伊朗都沒有出席和平峰會來看，計劃整體還是暗藏1993年的《奧斯陸協議》陰影。

回顧1993年，奧斯陸協議同樣是某種各取所需的產物，卻也同樣滿足不了所有人。

在巴勒斯坦這方，當時的巴解領導人阿拉法特（Yasser Arafat）面臨政治上的內外挑戰：對內，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）等路線激進、宗教色彩強烈的新勢力崛起，開始不服以阿拉法特為首的世俗溫和派；對外，阿拉法特在1990年的海灣戰爭中貿然支持伊拉克的侯賽因（Saddam Hussein），結果觸怒了美國與科威特、沙特等海灣阿拉伯國家，所獲金援大幅減少。以上種種都導致，阿拉法特急需表現機會，來鞏固自己在巴勒斯坦內部的領導威信，同時緩和與西方的緊張關係。

而對美國與西方來說，自己在縱容偏袒以色列多年後，同樣需要一個和平方案來自我鑲金；從以色列的視角出發，這是工黨等以色列左翼安全觀的落實機會，也就是以「土地換和平」。正因如此，代表「兩國方案」的《奧斯陸協議》在1993年應運而生。

但這些描述所迴避的空白，就是炸裂協議的導火線：《奧斯陸協議》沒能取得以巴民意的壓倒性支持，哈馬斯等組織痛批阿拉法特出賣民族尊嚴，以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）則被指責放棄「應許之地」，並在1995年被以色列極右份子暗殺。

最終，以色列沒能依照協議完整執行撤軍，哈馬斯等激進組織也未停下對以色列的恐怖攻擊，最後連阿拉法特都為與哈馬斯競爭影響力，而縱容法塔赫（Fatah）的武裝組織阿克薩烈士旅（al-Aqsa Martyrs' Brigades）襲擊平民。結果《奧斯陸協議》簽署7年後，第二次大起義炸裂天際，「兩國方案」的嘗試宣告失敗。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在調解方簽署停火協議後發表講話。（Reuters）

基本上這也是當前「20點和平計劃」面臨的類似困境：以色列雖然同意停火，卻未必會依照規劃撤軍；哈馬斯則只在停火前同意戰後交權，現在就堅持不肯解除武裝。一切也正如卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）所說：以哈之所以能初步達成停火協議，是因調解方都決定迴避更棘手的問題，畢竟以哈雙方都未做好達成全面協議的準備。

事實上，特朗普的「20點和平計劃」已經言明，如果哈馬斯拒不同意相關條件，以色列將能繼續戰事，而這無疑為和平的存續埋下引信；哈馬斯則在進行人質換囚的當下，持續在加沙鞏固統治地位，包括掃蕩「幫派衝突」，顯然是要逼各方默認自己仍在統治的既成事實。

到頭來，這次停火其實與過去拜登推動的「三階段停火」所差無幾，都是執行人質換囚後陷入僵局，以色列希望一勞永逸、哈馬斯則想保存實力。從這個背景來看，倉皇凍結戰爭的「20點和平計劃」、和平峰會，其實遠比1993年的《奧斯陸協議》脆弱，畢竟內塔尼亞胡並非當年的拉賓、出席峰會的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯卻比阿拉法特更弱勢。

未來進入談判深水區，如果調解方不能說服哈馬斯解除武裝，以色列顯然就不會完全撤出加沙，雙方或許能夠形成新恐怖平衡，卻也可能在休息夠了後、某個擦槍走火的瞬間，直接粉碎第三次停火。