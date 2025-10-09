高市早苗「反華」路能走多遠？

日本依舊難擺脱「短命首相」的緊箍咒，現任首相石破茂上任剛滿一年，就要讓出這個位子。日本五年內將迎來的第四位首相是素有「女版安倍」之稱的高市早苗，如無意外，她也將是日本歷來第一位女首相。



64歲的高市於上星期六（10月4日）的自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來的首位女總裁，預計下星期三（10月15日）將在臨時國會首相指名選舉中被選為首相，成為日本第一位女首相。

日本這麼短時間內再度換相，起因於石破茂的兩次重大挫敗。他去年10月接任首相一職，上任不久便宣佈提前舉行大選，表示「讓新政府儘快接受人民的評判是非常重要的」。

選民對自民黨高層涉入貪腐醜聞感到憤怒，同時還面對物價高漲的生活壓力。最終的選舉結果，是自民黨10多年來最慘烈的一次，失去了在眾議院的單一多數地位。今年稍早，自民黨在參議院選舉中再度失利，也失去了多數議席。

石破起初拒絕黨內要求他辭職的呼聲，但在黨內可能投票罷免他的前一天，石破茂宣佈辭職。

高市靠「安倍三支箭」逆襲出線？

根據選前民調預測，能在這次自民黨總裁選舉出線的是現年44歲的農林水產部長小泉進次郎，他是日本前首相小泉純一郎的兒子。小泉純一郎在2001至2006年任相期間極受歡迎。

擅長媒體操作，在網上頗受歡迎的小泉這次遭遇滑鐵盧，上觀新聞引述上海國際問題研究院資深研究員、上海日本學會顧問吳寄南的分析指，小泉在內閣或自民黨內都未擔任過重量級職務，缺乏執政經驗，估計是他不被付託重任的原因。

競選期間，小泉在YouTube頻道直播的討論節目中，被要求用英語回答時，卻全程用日語回應，被網民質疑他所謂留學美國哥倫比亞大學的碩士學歷是假的，也成為致命傷。

高市早苗為「安倍派」餘下少數有力問鼎首相的人物，並自稱是「安倍經濟學」的繼承者，支持財政及金融寬鬆。

而不被看好的高市自始至終收穫更多黨員票，吳寄南認為，這顯示她的政治主張更能吸引基層，尤其是日本近年一直沒有擺脱經濟乏力、消費疲軟的局面。面對全球經濟減速、美國發動關稅戰，日本民眾生活壓力很大，希望有人能大刀闊斧積極推行財政政策。

被視為是已故前首相安倍晉三的女弟子，市場寄望高市會重啟「安倍經濟學」的三支箭，大力放寬貨幣政策、擴大政府支出，刺激經濟。「早苗經濟學」會不會是「安倍經濟學」的延續，還須要觀察，但日本股市連續兩個交易日創歷史新高，市場的殷殷期盼可見一斑。

胡錫進：中國人最反感的日政客表現高市「幾乎佔全了」

有別於股市投資者對高市寄予的期待，國際社會最關注的，是高市會否延續安倍對華的強硬立場。

針對日本與台灣的關係，安倍於2021年通過網絡視訊參加台灣智庫舉行的座談會，並在發表主題演講時稱「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」。安倍這番言論引起中國大陸強烈不滿。

高市在宣佈參選黨魁的記者會上，也重申「台灣有事就是日本有事」的立場，並表示「絕對不能以武力威脅或脅迫等方式片面改變現狀，台灣是日本極重要的友人」。

高市當選後，中國媒體出現多篇批評高市右傾立場的報道，網上還有「超右翼」「反華的首相誕生了」等評論。澎湃新聞還立刻上傳了一支名為「奈良女高市早苗何許人也？」的影片，介紹她是「日本右翼政客代表人物之一」。

這支影片還說，高市上台後面對種種問題，「能否成為像自己偶像、英國前首相撒切爾夫人那樣的政治家，還得打一個大大的問號」。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文稱，中國人最反對的日本政客的各種表現，高市「幾乎佔全了」。他指高市是「靖國神社的常客，公開否認南京大屠殺」，還主張修改日本和平憲法，為大幅增加軍費、擴充軍事力量鋪平道路。

高市今年曾建議日本與台灣建立「準安全聯盟」，胡錫進認為，高市在台灣問題上的「態度更是惡劣」。

圖為2025年8月15日，日本民眾到東京靖國神社參拜。（Reuters）

胡錫進甚至放話：「當首相後再去參拜靖國神社？敢那樣做，她本人和日本都將迎來新的風暴！她敢真的推動日本與台灣搞『準安全聯盟』？借她一個膽子，讓她試試看！」

有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」也發文指，高市當選是「全球極右翼浪潮的一部分」，正如「美國出了（總統）特朗普、阿根廷出了（總統）米萊、意大利出了（總理）梅洛尼、法國有（國民聯盟領袖）勒龐，德國有（選擇黨主席）魏德爾」。

高市被媒體問到若就任首相是否會繼續參拜靖國神社，她並未直接回答，僅說「將在適當時候做出適當判斷」，但強調參不參拜靖國神社「不應該成為一個外交問題」。

如果台日有事 中國網民要高市「千萬別慫」

日本共同社於10月4至6日進行的全國電話民調結果顯示，有68.4%受訪者對高市任相後的政策抱有「期待」，但同時有53.6%的受訪者認為，高市恐將使未來的日中關係惡化。

相較於日本民眾謹慎的反應，卻有中國網民說，高市當選是「好事」「中日雙方都很滿意」。語氣明顯反諷的網民稱：「如果敵人太理智，全都不開第一槍，我們搞這些飛機大炮幹什麼？」

高市早苗(左)10月4日當選第29屆日本自由民主黨總裁。圖為今年4月台灣總統賴清德接見訪台的高市早苗。

還有網民說，既然高市開口閉口喊台灣有事就是日本有事，「那就讓我們看看日本打算在台灣這個事上想介入多深」。如果日本有事，中國網民要高市「千萬別慫」。

有評論形容，中國網民的反應，就像兩個小孩打架前，互相挑釁喊着：「你來啊你來啊」，結果一方忍不住衝上去了，另一方心中暗喜。

有人抱着「看好戲」的心態，就看高市就任後敢不敢在台灣問題上大做文章，也有中國網民不看好高市能破除日本「短命首相」的魔咒，稱「日本換首相比川劇變臉還快」，估計高市來不及挑事就已經下台。

也有網民認為，「極右翼」的標籤和言論，是高市騙選票的伎倆，估量她「上了台就老實」，不敢對華強硬。

高市還沒正式就任，已經在國際社會引起如此多評論和關注。中國外交部發言人此前表態稱，希望日本恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對華政策。

「牛彈琴」分析，「積極理性」一詞「很是意味深長」，是「委婉的警告」。

雖然高市選前曾表示「希望就台灣問題與中國（大陸）領導人進行坦誠對話」，觀察者網引述日本國際問題研究所研究員小谷哲男分析指，高市未免天真過頭了，因為她之前的言論會讓她無法獲得與大陸領導人會面的機會。

儘管大部分分析關注高市的對華政策，但高市上任後，真正的考驗還在於如何恢復選民對自民黨的信心，及如何重振日本經濟等棘手的內部問題。「安倍接班人」的稱號對這位日本第一女首相是靈藥還是毒藥，尚未可知。