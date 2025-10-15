歐盟擬與七國集團協調　應對中國稀土出口管制

英國媒體10月14日報道，歐盟貿易部長和官員表示，歐盟正尋求與美國及其他七國集團（G7）夥伴協調，以應對中國加強稀土出口管制的措施。



據路透社報道，作為全球最大的稀土生產國，中國9日（上周四）大幅擴大管制範圍，增加了新的元素、包括稀土技術，並在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國家主席習近平計劃舉行會談前，向海外半導體買家提出更嚴厲的審查。

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）稱這些措施毫無道理，並表示在丹麥討論貿易議題的歐盟國家部長們將稀土問題視為「關鍵關切」（critical concern）。

此前，中國於4月宣布的管制措施曾導致全球各地（例如汽車生產商）出現稀土短缺甚至停工，中方其後與歐洲和美國達成一系列協議緩解了供應短缺。

謝夫喬維奇表示，七國集團財長可能會在15日（周三）討論各種方案，並補充說他已經與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論了這個問題。

他在歐盟部長會議前表示：「我們昨天集思廣益，認為在首次討論之後，最好盡快舉行七國集團視像會議。」

謝夫喬維奇指，他亦可能在下週初與中國外長舉行會談。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Rasmussen）表示，歐盟需要團結一致、作出「強硬」的回應，並展現其作為「全球最大貿易集團」的實力。

拉斯穆森坦承：「但我們也需要現實一點。這實際上是我們與美國朋友共同關心的領域。如果我們團結一致，就能更好地向中國施壓，使其採取公平的行動。」

特朗普對中國的新措施作出直接回應，威脅在11月1日對中國出口貨品加徵100%的關稅。

拉斯穆森不贊成用加徵關稅應對，而是主張與北京進行坦誠、公開的對話。

2025年7月28日，比利時布魯塞爾，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席記者會。（Reuters）

謝夫喬維奇認為，與七國集團夥伴的協調可以採取尋求供應多元化的形式，例如共同推動開採或處理關鍵礦產的計劃。

他指出：「當然，這些項目需要時間，但從中國發出的信號來看，我們顯然必須集中精力盡可能加快這些進程。」