Elon Musk推「巨硬」計劃劍指微軟 或仿蘋果找代工生產硬件產品
撰文：王海
出版：更新：
全球首富馬斯克（Elon Musk）近日在其X平台上表示，xAI旗下的巨硬（Macrohard）計劃將帶來巨大和深遠的影響，目標是成為能做任何事的公司。儘管巨硬不直接生產商品，但亦有機會像蘋果（Apple）透過代工生產手機一樣間接達成。
據科技媒體《個人電腦雜誌》（PC Magazine）報道，馬斯克最近在孟菲斯（Memphis）的一台新型xAI超級電腦上印上「巨硬」（Macrohard）的標誌。
報道指，「巨硬」是對微軟（Microsoft）的諷刺，顯示了該公司大規模自動化開發軟件的雄心。
馬斯克暗示，「巨硬」不會侷限於開發軟件產品，也會嘗試為開發新硬件注入動力。
馬斯克10月12日（周日）在X上表示，「巨硬」將「產生巨大和深遠的影響」。 他表示：「我們的目標是創建一間除了直接生產實體產品外，什麼都能做，但也能間接地做到這一點的公司，就像蘋果讓其他公司代工生產手機一樣。」
這份聲明暗示，馬斯克希望他的xAI公司能夠開發軟件，甚至可能是作業系統，為未來的硬件提供支援。之後，馬斯克可能會聘請富士康等代工來生產硬件。另一種可能性是，第三方供應商與xAI合作或獲得其軟件授權，類似於微軟為Windows PC生態系統注入活力的方式。
