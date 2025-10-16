中法舉行戰略對話　王毅籲法方推動歐盟樹立正確對華認知

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三（10月15日）在杭州與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行第二十七次中法戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識、深化中法戰略合作進行溝通，並達成廣泛共識。王毅表示，中方願同法方加強高層交往，深化戰略互信，推進全方位合作，並希望法方推動歐盟堅持真正戰略自主，樹立正確對華認知。



圖為2025年10月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，在杭州同法國總統外事顧問（Emmanuel Bonne）舉行第二十七次中法戰略對話。（新華社圖片）

王毅表示，近一年來，中法關係在兩國元首引領下取得新進展。在全球經濟秩序遭受衝擊背景下，中法雙邊貿易額、雙向投資額均保持上升，反映中法務實合作的強大韌性和廣闊空間。即將召開的中共二十屆四中全會將研究「十五五」規劃，相信將為法國對華合作帶來更多機遇。

王毅又稱，中歐沒有地緣政治矛盾，不存在根本利害衝突。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。希望法方推動歐盟堅持真正戰略自主，樹立正確對華認知。博納表示，歐方應當戰略自主，從自身需要出發發展對華關係。歐中應成為彼此可靠和相互成就的夥伴，法方願為歐中加強對話合作發揮積極作用。

博納表示，法中是全面戰略夥伴，應加強戰略溝通，增進互信，強化合作。法方堅持獨立自主的外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策。法方期待同中方籌備好下階段高層交往，加強經貿、民用核能、科技、新能源等領域合作，並歡迎中國企業赴法投資。法方反對打貿易戰，反對陣營對抗，願同中方密切戰略協調，共同應對氣候變化、生物多樣性、人工智能等全球性挑戰。