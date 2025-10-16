鐵達尼觀光潛艇內爆｜美調查報告：設計有缺陷　公司未充分測試

由美國「海洋之門」（OceanGate）探險公司營運的潛水器「泰坦號」（Titan），2023年在下潛前往觀看鐵達尼號Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸時內爆，造成5人死亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）在10月15日發布最終報告，指潛艇設計存在缺陷，加之公司未對潛艇進行充分測試，最終令慘案發生。



綜合外媒報道，NTSB出具報告指出，「泰坦號」潛艇的設計缺陷「導致含有碳纖維複合材料的潛艇外殼存在多處異常，未能滿足必要的強度和耐久性要求」，而且「海洋之門」公司未能對潛水器進行充分測試，並且不清楚潛艇真正的耐用性能。

2023年6月24日，加拿大紐芬蘭，圖為搜救人員在事發海域附近進行搜救。（Getty）

報告還指，如果「海洋之門」在事發後遵循緊急應對方案的標準指導程序應對，泰坦號的殘骸可能會更早被發現，將「節省時間和資源，即使在這種情況下無法進行救援」。

英國《衛報》指NTSB最終報告與美國海岸防衛隊8月5日公布調查結果吻合，當時調查結果指潛艇的「設計缺陷」是肇事主要原因，認證、維護和檢查流程也存在不足。

「海洋之門」在2023年的慘劇後已暫停所有營運，報道指公司發言人拒絕就NTSB調查置評。

圖為2023年7月6日的美國海洋之門探險公司網站截圖，上面的橙紅色文字寫道：「海洋之門探險公司已暫停所有探索以及商業運作。」（OceanGate網站截圖）

2023年6月18日，泰坦號在下潛後2小時失去聯絡，當局接報到場搜索，最終在4日後發現部分碎片，位置距離鐵達尼號殘骸約400米。事故導致潛艇上的法國潛水員兼與「鐵達尼號」專家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）以及巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）父子身亡。