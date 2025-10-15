法國總理承諾暫停退休改革至2027大選　左翼政黨表示歡迎

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周二（10月13日）承諾，將總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的退休制度改革暫停至2027年總統大選。法國社會黨、共產黨對總理的決定表示歡迎，並稱不會在周四投票支持針對他的不信任動議。



勒科爾尼表示：「我將從今年秋天開始向議會提議，將2023年的退休金改革推遲到總統大選，從現在起直到2028年1月，都不會提高退休年齡。」

他提議節省超過300億歐羅（約2706億港元），並將2026年的赤字目標定為4.7%。但路透社引述法國獨立財政監管機構表示，這些計劃是基於過於樂觀的經濟思維。

2025年10月14日，法國巴黎，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在國民議會辯論後，向議會和新政府發表首次一般政策演講。（Reuters）

法國共產黨主席：暫停改革是首次勝利

隨後，法國共產黨主席魯塞爾（Fabien Roussel）、社會黨主席瓦洛（Boris Vallaud）均將暫停改革稱為「一次勝利」。但瓦洛表示，總理的2026年預算案令人無法接受。

社會黨發言人Dieynaba Diop表示：「我們現階段不會投票支持不信任動議。」

這些左翼政黨曾威脅，若勒科爾尼不暫停退休金改革，他們將與極右翼和極左翼黨派聯合起來，將總理趕下台。

法國總統馬克龍：圖2023年4月17日，一個熒幕顯示法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在將退休制度改革法案簽署成法後，於愛麗舍宮向全國民眾發表特別講話。（Reuters）

馬克龍於2023年提出退休制度改革法案，要求將法國退休年齡由62歲延後至64歲，引起民眾不滿。經過數週的街頭抗議後，議會沒有通過這項法案。

路透社報道，勒科爾尼的承諾可能會扼殺馬克龍的主要經濟遺產之一，導致後者執政8年後在國內政績寥寥。