軍情五處：中國無日不威脅英國安　對間諜案起訴撤銷感沮喪

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）10月16日表示，他對兩名男子被指為中國從事間諜活動一案獲撤銷起訴感到沮喪，並強調中國「每天」都對英國國家安全構成威脅。



英國《衛報 》及路透社16日報道，麥卡勒姆當日在泰晤士宮（Thames House）發表年度演講後，向記者發表上述言論。他表示：「起訴威脅國家安全（參與者）的機會因任何原因未能實現時，我（當然）感到沮喪。」

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash，左）和貝里（Christopher Berry，右）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊。（Getty）

他被問及中國是否對英國構成國家安全威脅時，強調中國每一天都對英國構成威脅，又指軍情五處上週才對中方進行了「行動干預」，惟未有提及詳情。

然而，麥卡勒姆坦言，中方雖對英國構成國安威脅，但中英關係整體上非常複雜，理解政府有更廣泛因素需要平衡或考量。

2025年10月16日，英國倫敦，軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在泰晤士宮發表年度處長演說。（Reuters）

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）和貝里（Christopher Berry）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認指控，並於去年9月獲撤控。

英國皇家檢察署署長帕金森（Stephen Parkinson）此前透露，案件起訴遭撤銷，是因施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）政府拒將中國列為「對英國國家安全產生威脅」。

施紀賢則把責任歸咎於前任保守黨政府，稱政府的立場必須基於案發時執政的保守黨政策，而當時保守黨僅將中國定義為「劃時代的挑戰」，並未明確列為「威脅」。因此，工黨政府不能追溯性地改變這一立場。