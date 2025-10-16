中國收緊稀土出口　德意汽車行業協會示警　通用汽車或成少數贏家

中國商務部10月9日出台收緊稀土出口的新政策。消息一出，德國汽車工業協會（VDA）表示，中國的新規定將對汽車業產生「深遠的影響」。此外意大利汽車零件製造商遊說團體ANFIA則表示，稀土金屬存量目前正面臨枯竭的風險。據《華爾街日報》，美國汽車企業長期依賴中國供應稀土磁鐵，新規定勢必嚴重影響各大車企的供應鍊，惟通用汽車（General Motors）可能成為少數的贏家。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，德國汽車工業協會是德國主要的汽車行業遊說團體。該協會表示，中國最新的出口限制將對電池和半導體產業造成「尤其嚴重的打擊，因此對汽車產業也同樣如此」。

協會發言人警告：「事實上，中國今年4月實施的稀土和永久磁鐵限制已嚴重加劇稀土和戰略材料的供應緊張局面。現在的新措施更是雪上加霜，」

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

據報道，意大利汽車零件製造商遊說團體主席Roberto Vavassori 14日（周二）表示，儘管製造商在夏季中國限制（稀土）供應時能夠維持生產，但稀土金屬儲備目前正面臨枯竭的風險。

據路透社報道，Vavassori 在米蘭的一場會議上表示，這種緩衝「已經不存在」。

據《華爾街日報》報道，美國汽車企業長期以來一直依賴中國供應稀土磁鐵，而磁鐵對於製造電動引擎、車頭燈和擋風玻璃雨刷等各種產品都至關重要。

2021年，通用汽車大膽在美國投資生產稀土磁鐵，因此，在未來幾個月內，通用汽車將成為唯一一間能夠從本土工廠直接獲得大量稀土磁鐵的汽車製造商。

報道指，這是一場冒險的賭注。通用汽車必須與供應商簽訂長期採購協議，而部份供應商經驗相對不足，其生產的稀土磁鐵價格高於來自中國的供應商。

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅就稀土問題向中國加徵100%關稅後，汽車行業面臨稀土磁鐵斷供的可能性極高。今年5月，由於磁鐵短缺，福特位於芝加哥的一間負責組裝其Explorer SUV的工廠被迫短暫停工。6月，福特一位高層表示，該公司的磁鐵供應「勉強夠用」。

2025年4月16日，美國紐約市，紐約國際車展記者會上（New York International Auto Show Press Preview），圖為福特汽車（Ford）標誌。（Reuters）

儘管各大車企爭相獲取中國以外的稀土資源，但要取得稀土原料、訂購設備和建造新的磁鐵工廠需要數年時間，因此汽車公司很難迅速鎖定新的供應。

對通用汽車來說，減少對中國依賴的努力始於新冠疫情期間。

2021年，亞洲出現封城的抗疫措施導致汽車工廠難以取得半導體，汽車工廠難以維持運作。這促使通用汽車供應主管Shilpan Amin考慮在國內採購更多供應，包括稀土磁鐵，儘管成本更高。

2021年，通用汽車高層聯繫了總部位於德國的VAC，該公司是少數在20世紀90年代和21世紀初中國廉價稀土大量湧入、迫使大多數西方生產商關閉期間能夠堅持下來的西方磁鐵製造商之一。

VAC行政總裁Erik Eschen表示：「當通用汽車找到我們，說他們需要一個B計劃時，我們感到非常驚喜。」同年12月，VAC宣布將在北美建造一座工廠，為通用汽車供貨。

2021年3月16日，美國密歇根州底特律，圖為大樓外牆上的通用汽車（General Motors）標誌。（Reuters）

VAC位於南卡羅來納州的新磁鐵工廠將於今年底前投產，大部分產量將供應通用汽車。

通用汽車相信自己做了正確的選擇。Amin表示：「先發優勢應該會持續一段時間。」