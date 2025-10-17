紐約市長選舉辯論登場　民主黨社會主義新星聲勢大幅領先

美國紐約市即將於11月進行市長選舉，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）、無黨籍候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo）與共和黨候選人Curtis Sliwa10月16日進行選前首場辯論。外媒報道，最新的民調顯示，曼達尼的聲勢進一步擴大，以約49%支持度大幅領先其他候選人。



美國霍士新聞（Fox News）報道，據辯論開始前的最新民調，曼達尼的支持度在紐約市登記選民中領先21%，遠超僅獲28%支持的科莫及13%支持的共和黨候選人Curtis Sliwa；曼達尼在潛在選民中的支持率更已超過50%的門檻，獲得52%的支持率。

以巴衝突成辯論焦點之一

綜合外媒報道，儘管以巴衝突與紐約市長選舉並無直接關係，但加沙戰爭卻是整個辯論中最早且經常被提出的問題之一。

曼達尼強調了他對巴勒斯坦人的支持，批評以色列在加沙的軍事行動，但強調他尋求成為「所有紐約人」的市長，包括其規模龐大且有多元意識形態的猶太人。

2025年10月16日，美國紐約， 民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani，右）、無黨籍候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo，左）與共和黨候選人Curtis Sliwa進行紐約市長選舉前的首場辯論。（Reuters）

科莫則抨擊，曼達尼拒絕譴責「全球大起義」（Globalize the intifada）這一說法，聲稱這導致猶太人受傷害。「全球大起義」這一口號被用於倡導國際社會支持巴人反抗以色列，部份批評者聲稱這實際上是鼓吹對猶太人的暴力行為。

一致反對特朗普「出兵」紐約

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近針對各民主黨城市的行動也成為辯論焦點之一，他此前曾派遣國民警衛隊進入民主黨控制的城市，威脅暫停紐約市基礎設施項目的政府資金。

三名候選人一致表示，他們不會支持特朗普派遣國民警衛隊進駐紐約市。曼達尼強調，他是對抗特朗普並真正兌現承諾的最佳人選；科莫認為，他是唯一一位有足夠經驗與特朗普打交道的候選人。Curtis Sliwa則呼籲，市長需要與美國總統和睦相處。

2025年10月16日，美國紐約， 民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）、無黨籍候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo，不在圖中）與共和黨候選人Curtis Sliwa（不在圖中）進行紐約市長選舉前的首場辯論。（Reuters）

另外，辯論主題還包括一些重要市區議題，包括市內生活可負擔性、經商環境、稅制、治安與警力、移民問題等等。