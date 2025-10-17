柬埔寨賣豬仔案震驚韓國　朴有天涉毒前女友被指潛逃當地任淫媒

韓國近日接連發生有人被誘騙到柬埔寨詐騙園區事件，引發外界高度關注。據韓媒報道，男星朴有天的前女友，目前正被國際刑警通緝的黃荷娜（韓文：황하나，Hwang Hana）已潛逃往柬埔寨金邊居住。據她身邊的人士舉報，黃荷娜在當地有勢力人士的庇護下，不但躲過警方的調查，同時招攬過往認識的韓國模特兒往當地賣淫，亦經營販毒業務。



韓國中央日報英文版10月15日引述國內媒體Ilyo Sisa報道，黃荷娜現居住在柬埔寨首都金邊的一處豪華住宅區。她在接受毒品調查期間逃往泰國，國際刑警組織之後對其發出通緝令。

作為韓國南陽乳業創辦人的孫女，黃荷娜2017年成為東方神起和JYJ前成員朴有天的未婚妻而廣為人知。後來，兩人因涉嫌吸毒而分居，並面臨相關部門調查。

據Ilyo Sisa的報道，去年身處泰國的黃荷娜在當地結識了一位N先生，在他的幫助下生活，這名N先生據報是泰國一名富商。在遭到國際刑警通緝後，黃荷娜與N先生潛逃柬埔寨。

黃荷娜的一名朋友，曾任模特兒的Y小姐向Ilyo Sisa表示，黃荷娜在N先生的庇護下，成功逃過當地警方的追查。

包括Y小姐等多名線人舉報指，黃荷娜涉嫌在柬埔寨從事賣淫和販毒。她還致電Y小姐和其他朋友，招攬她們前往當地賣淫。黃荷娜據報在柬埔寨過着舒適的生活。