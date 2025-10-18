黃仁勳：Nvidia中國市佔率從95%歸零　傷害中國的事往往更傷美國

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日表示，由於美國實施的出口限制，導致英偉達無法向中國企業出售其先進產品，該公司在中國先進晶片市場市佔率已從95%降至零。黃仁勳又指：「損害中國的事情往往也會損害美國，甚至更糟。」



據環球時報報道，黃仁勳10月6日在紐約一場公開活動上與紅杉資本（Sequoia Capital）合夥人布勒 (Konstantine Buhler) 交談時發表上述言論。兩人這次對談的影片近日在網上發布。

黃仁勳指英偉達在華先進晶片市場市佔率從95%下降至零：

黃仁勳在談話中表示：「損害中國利益的行為往往也會損害美國利益，甚至更糟。目前，我們完全撤出了中國市場。」

黃仁勳指：「我無法想像任何制定政策的官員會認為這是一件好事。不管是誰制定的政策，結果是導致美國完全失去全球其中一個最大的晶片市場。」

黃仁勳強調，現時英偉達的財務預測都是假設無法從中國市場獲得任何收入，他仍熱切期望重回中國市場，而那對英偉達將會是一個額外獎勵（bonus）。他又指中國是一個蓬勃的生態圈，假如美國不參與其中是一個錯誤。