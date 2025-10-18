柬埔寨詐騙園｜韓國18歲男子欲赴金邊打工　機場地勤警覺及時制止

韓媒10月17日（周五）報道，自從發生韓國人被誘騙到柬埔寨詐騙園打工後身亡的事件後，韓國上下對國民前往當地高度關注。一名18歲的男子聽聞柬埔寨有高薪工作，打算持緊急護照前往金邊，由於他購買的是單程票，引起大韓航空地勤的懷疑。經過一輪遊說後，這名男子最終放棄成行。



韓聯社引述共同民主黨議員朴贊大辦公室報道，14日（周二）下午5時左右，即將在仁川國際機場登上飛往柬埔寨金邊航班的大學生A某（18歲），在大韓航空登機經理朴珍熙的勸說下，自行返回家中。

韓國政府15日（周三）對柬埔寨部分地區發布「黑色警報」旅遊禁令，韓國警方同時派人在仁川國際機場登機櫃位駐守。

據報道，A某的航班訂票資訊裏有一個以「+86」開頭的中國號碼，而且他手上僅持緊急護照和一張單程票，這都引起地勤人員的高度關注，於是詢問他的出行目的。

當時，韓國外交部已針對金邊地區發布特別旅遊警告。建議旅客除非有緊急事務，否則應取消或延遲行程。

據報道，來自釜山的A先生表示，他因經濟困難正在休學。他計劃前往柬埔寨探望一位小學時移民到中國的好友，這位好友邀請他到金邊。A某指他很快就會歸國。

地勤人員委婉地問道：「您知道那裏的社會問題嗎？」A先生回答：「我跟媽媽商量過，她叮囑我路上小心，如果有事要立即打電話求助。」

A先生其後接到大韓航空的電話，指他需要購買往返金邊的機票才能成行。 A先生其後購買了來回機票，再次辦理了入境手續。在地勤人員持續的勸說下，A先生最終選擇去機場詢問處，要求撥打112報警。

警方接獲報案後立即出動，建議A先生註銷居民登記並關閉銀行帳戶，以免遭到報復。

據報道，就在警方與A先生溝通期間，他的手機仍收到威脅電話，要求他立即離境。

朴贊大辦公室獲悉A先生的情況後，於15日向仁川國際機場公司和旅行社發送正式信函，要求他們提醒前往柬埔寨的旅客相關風險。

樸贊大議員表示：「這是一個航空公司員工的細心觀察，拯救了一名年輕人免受海外就業詐騙的案例。就像銀行協助客戶阻止電訊詐騙一樣，機場、航空公司和旅行社也應該在旅客出發前主動通知他們目的地是否有任何異常情況。」