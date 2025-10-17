柬埔寨詐騙園「新獵物」：韓國年青人逃離國內經濟困境下的悲歌？

今年以來，韓國有數百名國民在柬埔寨失聯或被拘，早前更有一名到柬埔寨參加就業展覽的大學生在當地被折磨致死，這引發了韓國民眾的強烈不滿和外界的關注。韓國總統李在明上周指，「將動用一切可用資源，迅速、準確並果斷地應對問題」，該國外交部其後率領警察廳、國家情報院等多部門組成的聯合應對小組，前往柬埔寨處理事件。



東南亞詐騙園區自2022年曝光以來，對許多人來說而非陌生事，甚至近年已成為一些電影的主題內容。不過，不少人或許會好奇為何這一次事件的「主角」，會由此前的華人轉變成為韓國人？



據韓國官員表示，上述的這些人當中，許多是被高薪工作機會所誘惑，最後卻被迫詐騙其他韓國人。如果他們拒絕，他們就會遭到金屬管毆打、電擊酷刑，甚至被潑水喚醒。韓聯社早前更揭露，柬埔寨詐騙園區內不僅充滿酷刑和虐待，每天更平均至少1人死亡。如果受害者負債累累，且無法達到詐騙業績，還會被強迫「出售器官」。

上周三，韓國當局對柬埔寨多地發布最高級別旅行禁令，建議公民立即撤離有關地區。而韓國國家警察廳則表示，計劃與柬埔寨當局直接談判，建立一個嵌入當地執法部門的「韓國事務」警察部門，以處理針對韓國公民的犯罪案件。

2025年10月11日，柬埔寨警方搗毀金邊一處網絡詐騙窩點，逮捕80名涉案人員。（柬中時報）

韓國官員表示，他們正努力將失蹤的韓國人從柬埔寨帶回。韓國國家安全局局長魏聖洛其後稱，大多數失蹤者已找到下落，但仍有79人下落不明。他又指，已知約有20萬不同國籍的人參與了柬埔寨的詐騙產業，其中約1000人是韓國人。

近年，柬埔寨、寮國和緬甸等東南亞國家已成為網路詐騙的溫床。美國財政部稱，這些地區的詐騙分子去年從美國受害者手中竊取了至少100億美元（約777億港元）。聯合國毒品和犯罪問題辦公室去年的報告顯示，2023年，韓國公民被騙約1.48億美元（約11.5億港元）。

據紐約時報報道，從記者看到的網上招聘網站和網上通訊應用程式Telegram上針對韓國人的廣告，承諾每周至少支付500萬韓元（約27,200港元），較韓國人的每月平均收入僅約17,156港元為高。

2025年10月16日，無人機拍攝了柬埔寨茶膠省詐騙園的一處建築。(Reuters)

對於今次的事件，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）表示，他在金邊與韓國外交部副部長金珍我舉行了會晤，商討共同打擊網絡詐騙事宜。他說：「柬韓將繼續加強合作，以更有效地預防、制止和打擊網絡詐騙，為維護和平、公共秩序和社會安全作出貢獻。」

迅速成為針對韓國人的犯罪溫床？

過去，東南亞詐騙園區主要是誘騙中國內地、台灣、香港和東南亞國家的人往當地從事詐騙；而這次卻有一大批為韓國人。有專家認為，中國在今年2月的打擊行動後，當地的華人犯罪集團開始變得低調；而此一平靜的局面，卻為已經潛伏在該地區的韓國和日本犯罪分子創造了機會。

另一個主要原因是，韓國政府2023年決定將金三角劃為旅行禁區。經過這次打擊行動之後，一些犯罪集團遷往柬埔寨金邊、西哈努克和貢布（Kampot）等城市，並在波哥山（Bokor Mountain）等地建立了據點。由於這些新的犯罪網絡分散且遍布多個城市，加上部份人是自願前往，故難以針對性打擊。

2025年10月16日，柬埔寨當局鎖上當地詐騙園區建築物的大門。(Reuters)

為此，韓國警察廳將於10月20日至23日在首爾舉行的國際警察廳長會議期間與柬埔寨當局舉行雙邊會談，旨在最終達成派遣韓國警員和設立韓國事務處的協議。這將是繼菲律賓和泰國之後設立的第三支此類部隊。韓國當局也正在與國際刑警組織和東協警察局長會議合作，組成一個跨國刑事調查多國工作小組。

韓國警察管理學教授李允浩表示，當局必須採取更長遠的方針。他說： 「正如歐盟透過多邊合作建立了歐洲警察組織一樣，韓國也需要一個強而有力的國際警務框架，以確保持續的跨境合作。」

美國關稅、韓國財閥、低生育率夾擊……

事實上，韓國國內的經濟困境也是推動一些人前往柬埔寨掘金和冒險的「助燃劑」。自今年特朗普政府上台後實施對等關稅以來，韓國雖然與日本、歐盟都獲得最低15％關稅率，但也付出龐大代價。韓國不單要赴美投資3500億美元，還得砸1000億美元購買美國能源產品，同時要向美國開放汽車、農產品等市場。

韓國經濟・韓國樓市・韓國物業・韓國買樓・韓國租金・韓國大邱：2011年8月26日，韓國大邱市中心的一個小公園附近的景色。（Reuters）

麥肯錫公司韓國辦事處主任宋承憲指出，中國過去10年迅速崛起，早就將韓國逼入絕境，當地經濟的情況可說是「溫水煮蛙」。當前的美國關稅，更如像「一盆滾燙熱水」，勢加劇當地經濟危機。

今年6月，韓國的多項經濟數據已出現全面疲軟，今年經濟成長預期由2.1% 下調至 2%，首季 GDP 更出現自 2020 年來首次負成長。貿易領域的數據尤其嚴峻。韓國 5 月對美鋼鐵出口額年減 16.3%，而作為支柱產業的鋼鐵內需預計今年將跌至 4610 萬噸，創 16 年新低。根據韓國貿易協會數據，去年自營商和法人停業數量突破百萬大關，增幅刷新歷史紀錄。

究其原因，有內地學者分析指，首先這是因為韓國經濟高度依賴重化工業與出口導向的發展模式，在全球產業鏈中顯得特別脆弱。其中，糧食和能源對外依賴度過高，導致國際供應鏈的波動更易傳至國內。

隨着近年國際地緣政治風險不斷上升，尤其是中東局勢動盪威脅全球能源供應穩定，韓國作為能源進口大國，國際油價波動直接影響產業成本與出口競爭力。聯儲局的貨幣政策調整亦引發起資本流動風險，讓韓元匯率承受貶值壓力，加劇金融市場的脆弱性。

韓國青年就業困難，或許是加劇他們前往海外找尋機會的主因。（Getty Images）

其次是，當地人口的結構性危機正在顯現，老化率已達17.5%，該國生育率持續在全球「墊底」，勞動力短缺直接壓抑了消費動能。此外，韓國財閥經濟所形成的權力網絡，也對當地經濟造成體制性影響，不但擠壓了中小企業的生存空間，亦塞礙當地的創新發展。

在國內經濟面對重大危機，加上優質工作職缺的不足及企業不願僱用新人，成為該國就業市場中青年流失的主要因素。韓國統計廳今年初發佈的資料顯示，該國 15 歲以上就業人數為 2787.8 萬人，較去年同期增加 13.5 萬人，惟15 至 29 歲青年的就業人數大幅下降，導致就業率降幅擴大，就業情勢進一步惡化。

由此可見，雖說韓國當局現時已採取行動應對柬埔寨詐騙集團的問題，但若然無法處理國內經濟的困局，很可能也是「治標不治本」的方法，難言杜絕再有韓國年青人遭誘騙至海外從事詐騙工作因而被酷刑慘死的下場。