戰斧導彈牽動美俄烏三方神經　一文了解它能如何改變俄烏戰局

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月16、17日先後就俄烏戰爭問題與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話及與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，其中美國會否向烏方提供提供戰斧導彈（Tomahawks）皆成為有關方討論的焦點。



英國《衛報》報道，戰斧導彈是一種遠程導引巡航飛彈，通常從海上發射，用於執行深度打擊任務，於1991的波斯灣戰爭年首次投入實戰。

戰斧導彈擁有不同型號，射程最遠的型號於1983年服役，射程最遠可達2500公里，可攜帶核彈頭；而現代常規型號的射程為1600公里，發射後能以每小時885公里的速度低空飛行。

戰斧導彈長約6.1米，翼展2.5米，重約1510公斤，每枚導彈的成本高達130萬美元（約1000萬港元）。

2011年3月29日，一艘美國海軍飛彈驅逐艦當日從地中海發射了一枚戰斧巡航飛彈。（Getty）

戰斧導彈射程可覆蓋大量俄軍目標

報道指，向烏克蘭提供戰斧導彈將顯著增強其對俄羅斯領土打擊能力，精確打擊俄境內縱深的目標，包括目前無法觸及的軍事基地、後勤樞紐、機場和指揮中心。美國智庫戰爭研究所（ISW）估計，戰斧飛彈的射程範圍能導及數百個俄羅斯軍事目標。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）早前表示，由於俄羅斯領土廣闊，其防空系統難以有效保護所有設施，因此以戰斧導彈打擊俄羅斯特別有效。

烏克蘭認為，烏方獲提供戰斧導彈將有助於迫使俄方更加認真地考慮直接談判結束戰爭的呼籲。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年10月16、17日先後就俄烏戰爭問題與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話及與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，其中會否向烏方提供提供戰斧導彈（Tomahawks）皆成為有關方討論的焦點。圖為戰斧等導彈對俄羅斯的射程範圍。（ISW）

特朗普拒明確表態 俄方視「紅線」

對此，俄羅斯曾表示，如果烏克蘭獲得戰斧導彈，它須依賴美方提供訓練、後勤和目標情報才來操作該武器，這等於美國以前所未有的規模捲入俄烏戰爭。普京本人表示，倘美國向烏克蘭交付導彈，將標誌着新一階段特俄烏局勢升級。

特朗普最近幾週多次談及向烏克蘭提供戰斧導彈的可能性，但卻未有對此作出明確表態。他16日與普京通話時，曾半開玩笑向對方稱，自己打算向烏方提供數千枚戰斧導彈，盼俄方不要介意。

2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（Reuters）

然而，特朗普又數次強調，美國自身也需要大量戰斧導彈，不能因對外供應而導致導彈庫存不足。他17日與澤連斯基會晤後稱，淡化或向烏克蘭提供戰斧導彈一事，但未有完全排除相關可能性。