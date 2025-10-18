Mango創辦人墮崖案　死者兒子遭改列疑犯　家屬深信其清白

西班牙服裝牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic）去年12月在西班牙巴塞羅那（Barcelona）墜谷身亡，警方最近改循疑似殺人案調查，並把死者兒子喬納森（Jonathan Andic）列為主要疑犯。其家人10月17日表示，相信調查很快便會結束，並證明後者清白。



路透社及西班牙《先鋒報》（La Vanguardia）報道，死者家屬17日發聲明中表示，他們將一如既往地繼續與當局合作；而Mango公司則表示現階段不會提供進一步的評論。

報道指，由於喬納森作為證人提供的證詞互相矛盾，當局自9月開始正式調查他是否涉嫌弒父，目前正在搜查他的手機以尋找更多證據。

然而，巴塞羅那法院新聞辦公室同日表示，案件目前仍處於保密狀態，並非針對任何特定個人。《先鋒報》稱，調查人員目前尚未發現任何確鑿證據證明喬納森與其父死亡有關。

安迪克1953年在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）出生，14歲時隨家人搬到西班牙定居，其後於1984年在巴塞羅那開設第一間Mango服裝店。隨後公司逐漸擴展業務，它目前在全球擁有近2,800間分店，成為歐洲最大時尚集團之一。

安迪克去年12月14日在巴塞羅那附近的山區行山時，墜落約150米深的峽谷後死亡。