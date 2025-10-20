中東亂局持續：以色列與哈馬斯的戰火恐怕又要重燃？

不出所料，中東又懸了。種種跡象表明，火星正在吱嘎亂迸，戰火已開始重燃。



10月17日，以色列和哈馬斯發生激烈交火。

以色列指控，哈馬斯襲擊了加沙南部的以軍，兩名以軍士兵陣亡，其中一名還是少校。這也是加沙停火後以軍第一次重大傷亡。

以軍隨即對加沙多地發動大規模襲擊，爆炸聲接連不斷響起。就17日當天，又有40多巴勒斯坦人身亡。

雖然在美國的強壓下，加沙戰火又逐漸平息，但以色列確實越來越不滿。

2025年10月19日，一輛卡車在以色列與加沙邊境的以色列一側運輸坦克。（Reuters）

按照達成的第一階段停火協定，哈馬斯需要釋放所有活着的人質，以及交出所有死去人質的屍體。

但目前的進程，20名活着的人質已釋放，預計總共28具人質屍體，哈馬斯只歸還了12具。

以色列指責哈馬斯在故意拖延。

以色列外長更是抨擊，哈馬斯試圖利用人質的屍體作為籌碼。

活着的人質都釋放了，拿人質屍體作籌碼？

這不禁讓人想起戰爭的殘酷邏輯——當生命本身都淪為籌碼，人性的底線又在何處？

哈馬斯很委屈，說他們歸還了所有找到的人質屍體，其他人質屍體，需要「廣泛的努力和特殊設備」來尋找，這都需要時間。

畢竟，以色列將加沙炸成一片廢墟，很多巴勒斯坦人，以及人質的屍體，都被掩埋在廢墟地下，沒有人知道具體的位置。

可以說，廢墟之下，掩埋的不僅是逝去的生命，還有被炸得支離破碎的真相。

哈馬斯的憤怒也在升級。

按照哈馬斯的說法，他們遵守了停火協議，17日的衝突，是他們在追殺與以色列合作的巴勒斯坦組織。

以色列卻橫加插手，且大開殺戒。在周日激烈衝突前，按照CNN的報導，以色列還襲擊了一輛載有11個平民的車輛。

以軍的解釋是，當時這輛車越過了以軍設定的分界線，在以軍開槍警告後，「車輛繼續前進，對以軍造成了迫在眉睫的危險」。

但這是又一個慘案。在聯合國協調下，加沙民防部門已找到9具屍體，包括4名兒童和3名婦女。

2025年10月19日，以色列軍車停在以色列與加沙邊境的以色列一側。(Reuters)

當警告的槍聲輕易奪走無辜者的生命，安全與殺戮的界限，便模糊得只剩下強權的定義。

哈馬斯此前指責認為，自協議生效以來，以方「已累計違反協議47次，造成38人死亡、143人受傷」，這還不包括17日的衝突。

此外，作為施壓手段，以軍關閉了加沙與埃及之間的拉法邊境點，這是加沙人道主義援助的生命線。

以色列總理辦公室稱，拉法能否開放，取決於「哈馬斯如何履行其在歸還人質和執行協議方面的職責」。

哈馬斯則痛批，以色列關閉邊境點，這是「公然違反停火協議條款」。

讓美國和以色列很不滿的另一件事，哈馬斯在不斷處決內奸。

一度在地道中的哈馬斯成員，又重新活躍在加沙街頭，公開處決與以色列合作的巴勒斯坦內奸，並清繳以色列扶持的加沙武裝組織。

加沙戰爭中，大批哈馬斯高層被以色列定點清除，這一方面你不得不佩服以色列出色的情報能力，另一方面你也不得不感歎巴勒斯坦被滲透得千瘡百孔。

哈馬斯街頭處決，對親以組織痛下殺手，顯然也是抓住戰火停息的有利時機，穩固在加沙的地位。

但美國很不高興。

美國國務院10月18日指責，「可信的報告」表明，哈馬斯正計畫對加沙的巴勒斯坦人進行「迫在眉睫的停火違規」。

聲明稱：「這種即將針對巴勒斯坦平民的襲擊，將構成對停火協議的直接和嚴重違反，並破壞通過調解努力取得的重大進展。如果哈馬斯繼續發動襲擊，（擔保方）將採取措施保護加沙人民並維護停火的完整性。」

什麼意思？

如果哈馬斯繼續，那對不起，美國將出手。

2025年10月19日，在以色列和哈馬斯停火期間，巴勒斯坦槍手站在重型機械作業現場，搜尋以色列被哈馬斯綁架的人質屍體。(Reuters)

而按照以色列總理內塔尼亞胡的說法，所有人質屍體歸還並且哈馬斯放下武器，戰爭才會結束。

內塔尼亞胡的原話是：「當本應接受的協議條款得到執行時，加沙戰爭最終將結束，這首先包括 A 階段——返回我們所有人質。B階段還包括哈馬斯的解除武裝，或者更確切地說是加沙地帶的解除武裝，在此之前是哈馬斯解除武裝。」

但現在：

1，哈馬斯不能歸還所有人質屍體；

2，以色列還在繼續開火襲擊；

3，以色列又關閉加沙救援的生命線；

4，哈馬斯在加快清掃內部敵人；

5，哈馬斯還要按規定解除武裝。

每一個都是難點，每一個都可能出岔子，每一個都會成為新戰火的導火索。

在中東，和平的藍圖總是很宏偉，卻總又在現實的礁石上撞得粉碎。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，表面光效應不會太長。

必須肯定，特朗普在促進加沙停火方面，發揮了巨大且不可替代的作用。

但也必須看到，這種停火更多是表面光，沒有解決實質性的問題，卻留下了太多隱患。

脆弱的停火如同紙糊的堤壩，看似擋住了洪水，內裡卻早已暗流洶湧。

這也意味着這種表面光效應，應該不會太長。

特朗普在促進加沙停火方面，發揮了巨大且不可替代的作用。但也必須看到這種停火更多是表面光，沒有解決實質性的問題。（Reuters）

你看吧，不排除哪一天又大打出手，然後又是施壓勸架，又是新的停火，新的破壞……

這種惡性循環，才是中東的常態。

第二，各方都不是省油的燈。

美國政府就不用多說了。特朗普的勸架方式，就讓全世界哭笑不得。盛大的和平峰會也開過了，但問題真解決了嗎？

以色列呢？

必須看到，以色列不會容忍哈馬斯繼續存在，更不會容忍哈馬斯還保留武裝。還要看到，如果加沙戰爭結束，以色列內部勢必進行問責，內塔尼亞胡的前程難料，不排除鋃鐺入獄。

哈馬斯呢？

一個靠戰鬥起家的武裝組織，會真甘心交出全部武器？即便哈馬斯領導層同意，一些強硬分子也不會答應，那意味着哈馬斯的分裂，強硬勢力不排除血戰到底。

各方都在命運的棋盤上寸土不讓，卻忘了自己也可能只是更大棋局中的一顆棋子。

戰火會永久停息嗎？

這也是一個常識問題。

第三，中東和平需要治標更治本。

這是我們中國人的想法，治標不治本，那永無寧日。

但在中東，標本兼治，何其難也。

這要求美國不能拉偏架，要求以色列給巴勒斯坦人希望，也要求哈馬斯尋找真正的和平之路。

所有的前提，一個真正獨立自由的巴勒斯坦國建立。

但以色列會答應嗎？美國會同意嗎？

沒有正義的和平是壓迫，沒有和平的正義是空談。兩者兼得，需要的不只是智慧，更是超越仇恨的勇氣。

還是那句話，如果巴勒斯坦人繼續生活在屈辱、憤怒之中，他們的反抗，就永遠不可能平息。哈馬斯即便消失了，還會出現新的哈馬斯，在新的旗幟下的反抗運動。

好消息是，加沙的停火，很難得地，已持續一周；壞消息是，新的戰火，已經開始敲門，火星正在亂竄。

本文轉載自公眾號「牛彈琴」

