蕭邦國際鋼琴比賽 美籍華裔鋼琴家陸逸軒奪冠 華人包辦頭三甲
撰文：張涵語
27歲美籍華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）10月21日在華沙舉行的第19屆蕭邦國際鋼琴比賽（International Chopin Piano Competition）中榮獲冠軍，並得到6萬歐元（約54萬港元）獎金和波蘭總統贊助的金牌。
路透社報道，由美國鋼琴家奧爾森（Garrick Ohlsson）擔任主席的17人國際評審團，經過數小時審議後作出此項裁決。比賽二等獎由加拿大籍華裔陳禹同（Kevin Chen）獲得，中國選手王紫桐獲得三等獎。
今年的蕭邦國際鋼琴比賽共有84名選手參賽，選手們均出生於1995年至2009年之間，他們多數來自中國、波蘭和日本，其中有11名選手最終進入決賽。
這項有近百年歷史的賽事靈感源自奧運會，以著名波蘭作曲家蕭邦（Frederic Chopin）命名，每五年於10月17日的蕭邦逝世紀念日前後在華沙舉行。
