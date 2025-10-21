美法院同意特朗普派兵進駐波特蘭　俄勒岡州長籲撤銷裁決

儘管遭到俄勒岡州和波特蘭市官員的強烈反對，美國上訴法院10月20日（周一）裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍可以派遣國民警衛隊進駐俄勒岡州波特蘭市。



據路透社報道，美國第九巡迴上訴法院的三位法官批准了司法部的請求，在對特朗普行動提出法律訴訟期間，暫緩執行一項阻止部署國民警衛隊的法官命令。

法院表示，派遣國民警衛隊是對抗議者的適當回應，抗議者早前破壞了一座聯邦大樓，並向美國移民和海關執法局（ICE）的官員作出威脅。

2025年10月2日，在美國俄勒岡州波特蘭南部的移民和海關執法局（ICE）總部外舉行抗議活動期間，一名身著充氣青蛙服裝的示威者站在執法人員面前。（Reuters）

巡迴法官巴德（Bridget Bade）和巡迴法官尼爾森（Ryan Nelson）在判決中支持特朗普政府派兵進駐波特蘭，他們都是特朗普在其首個任期內任命的法官。尼爾森亦撰寫了一份裁決意見，稱法院根本沒有權力審查總統派遣軍隊的決定。

由前民主黨總統克林頓（Bill Clinton）任命的巡迴法官格雷伯（Susan Graber）對此表示反對。她表示，允許因「僅僅帶來不便」的抗議活動而調動軍隊「不僅荒謬」，而且危險，她表示第九巡迴法院全體法官應該在特朗普有機會派遣軍隊之前推翻這項裁決。

俄勒岡州總檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）亦呼籲第九巡迴法院重新考慮，稱這項裁決將美國置於「危險的道路」之中。

雷菲爾德表示：「如果今天的裁決得以維持，將賦予總統單方面權力，在幾乎沒有任何正當理由的情況下派遣俄勒岡州士兵上街。」

在美國另一上訴法院裁定特朗普向芝加哥派遣軍隊的決定無效後，特朗普已要求最高法院就其向民主黨人管治的城市派遣軍隊的權力作出裁決。

據英國《衛報》報道，俄勒岡州長科泰克（Tina Kotek）呼籲聯邦上訴法院審閱並推翻上述三位法官在20日（周一）作出的裁決。

2025年10月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議室會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，不在圖中）時指向鏡頭。

科泰克表示，她希望第九巡迴上訴法院全體法官能夠撤銷合議庭以2比1做出的裁決，正如提出反對意見的格雷伯法官作出的呼籲。