美國男子涉性侵詐死藏身蘇格蘭遭斷正　引渡回國判監至少五年

美國一名涉及性侵官非的男子詐死逃往蘇格蘭，卻因為在2021年底感染新冠肺炎而暴露真正身份，並於2024年初引渡回國後，猶他州法院10月20日判處對方入獄至少5年。



天空新聞（Sky News）及《衛報》等傳媒20日報道，現年38歲、來自羅德島（Rhode Island）的阿拉維爾迪揚（Nicholas Alahverdian）、又名羅西（Nicholas Rossi）就其中一宗強姦罪成被猶他州法院判監至少5年至終身監禁，另一宗同類案件則在11月頒布刑期。

有關官司在8月展開，在為三天審訊中，阿拉維爾迪揚沒有自辯。陪審團最終裁定他強姦罪成，而在20日宣判前，他堅稱自己無辜，指女事主說謊。

法官羅倫斯（Barry Lawrence）指出，猶他州是實施非定期徒刑（indeterminate sentencing），意味刑期會以一段時間計算，再交由當地假釋委員會決定出獄日期。

事發於2008年，阿拉維爾迪揚被指在猶他州居住期間，化名羅西於網上社交平台MySpace與一名21歲女子發展感情關係，兩人其後分手，他訛稱向女方還錢，但卻在自己家中性侵事主。

檢察部門當年起訴他兩項性罪行，但他一直以不同身份生活。直到2018年，猶他州檢察部門再次調查這宗懸案時，發現他的DNA與俄亥俄州（Ohio）一宗性侵案的資料吻合。

阿拉維爾迪揚多年來一直批評羅德島政府的兒童及青年部門，並曾到州議會作供，稱自己在兒童院內遭受性侵及虐待。他在2020年表示患上末期非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），而且只有數週性命。同年2月29日網上傳出他的訃聞，但惹來他的前寄養家庭、律師及警方的質疑。

美國男子阿拉維爾迪揚（Nicholas Alahverdian）、又名羅西（Nicholas Rossi）涉性侵案件後詐死逃往蘇格蘭，但因為感染新冠肺炎入院留醫時遭揭發身份，最終被引渡返國。圖為他在2023年7月12日在蘇格蘭愛丁堡法院出席引渡聆訊。（Getty Images）

不過他在2021年12月因為感染新冠肺炎並出現嚴重病徵，被送到格拉斯哥（Glasgow）一間醫院接受治療時，當局發現他的紋身及指紋與美國的通緝犯資料庫吻合，於是將他拘捕。

阿拉維爾迪揚否認自己被通緝，辯稱自己留院昏迷時遭嫁禍，惟他最終在2024年1月初遭引渡回國面對官司。