法國12歲女童遭性侵虐殺　女兇手帶藏屍行李箱到酒吧暢飲「晒命」

法國巴黎一宗駭人命案近日開庭審理。檢方指控，一名阿爾及利亞非法移民女子涉嫌於2022年10月性侵、虐待並殺害12歲女童達維耶 （Lola Daviet），並將遺體裝入行李箱內棄置街頭。從監視器可見，她在案發後數小時後，竟拖著行李箱坐在酒吧喝酒、閒聊，甚至「開箱」向友人展示，離譜行徑震驚全場。法醫驗屍報告顯示，兇嫌手段殘忍，女童生前不但遭到性侵，頸部甚至快被割斷，讓家屬難以接受。



要門禁卡被拒殘忍報復 女童遭性侵割喉

據《每日郵報》報道，27歲的班奇瑞德（Dahbia Benkired）2013年移居法國，14歲開始定居，成了無業遊民，學生簽證也在2022年8月失效，並收到遣返令。

圖為被告班奇瑞德（Dahbia Benkired）。（X/@CerfiaFR）

2022年10月14日下午3時，她誘拐剛放學的女童進入公寓，強迫她脫衣清洗，接著拿剪刀與美工刀割傷其身體，再用膠帶纏繞全身與臉部，導致窒息死亡。

法醫報告指出，女孩的雙手被反綁、臉部完全被膠帶覆蓋，下巴與背部均有刀傷，頸部幾乎被割斷。進一步檢驗確認她在生前遭到陰道與肛門性侵。檢方表示，班奇瑞德的犯案動機，可能是因女童的母親是大樓管理員，曾拒絕給她進出大樓的鑰匙，所以才痛下殺手。

拖屍現身酒吧 監視器拍下「開箱」恐怖瞬間

檢方在巴黎法庭公開相關監視器畫面，案發當晚嫌犯現身瑪寧路（Rue Manin）的一間酒吧。影片顯示，她拖著兩個中型行李箱與一個大行李箱坐在吧檯邊與一名男子交談。

檢方指出，大行李箱內裝的就是女童的遺體，期間班奇瑞德甚至指向腳邊的箱子，稍微翻開箱蓋，似乎要跟男子展示自己的傑作。男子短暫探頭後，就起身離開。隨後她便將行李箱棄置街頭，直至晚間11時許，有流浪漢聞到異味連忙報警，警方到場開箱後，赫然發現女童赤裸的遺體。

家屬見「案發現場」崩潰 當庭全離席

圖為遇害12歲女童達維耶 （Lola Daviet）。（X/@RMXnews）

開庭當日，法官向陪審團展示案發照片與影片，畫面過於殘酷，女童的家屬難以承受，全數離席。女童的母親身上穿著印有愛女照片的白衣出庭，哽咽喊道：

我要正義！

其他家屬也穿著印有「妳是我們生命的太陽，將成為夜空的星星」字樣的T恤出席。

女童的哥哥在發言時痛訴，「我代表我們全家與已逝的父親，只希望妳說出全部真相，讓全法國都知道妳做了甚麼。」班奇瑞德則在庭上表示懺悔，同時請求原諒，坦言自己做了極其可怕的事，

我真的很後悔。

12歲女童達維耶 （Lola Daviet）於2022年10月被殺，其父Johan大受打擊，最終於2024年2月離世，終年49歲。（網上圖片）

警方調查發現，班奇瑞德14歲時移居法國，長期與姨母同住。她向法院表示童年遭親戚與鄰居性虐待，稱姨母「逼她觀看色情影片、還在森林中猥褻她」。她的雙親在2019年與2020年間相繼離世，導致她嚴重精神崩潰，每天得抽約20根大麻煙「以應付痛苦」。

被問及為何拒絕遣返阿爾及利亞，她聲稱，「我在法國才覺得自由，在阿爾及利亞我們沒有生活。我在這裡成長、求學，家人都在這裏，回去沒有意義。」警方搜查其住所時，發現多件帶血兇器，包括剪刀、牡蠣刀與主廚刀。她在案發前數日亦曾上網搜尋「巫術」與「詛咒」等關鍵字。

