美22歲男「報細數」入讀高中　性侵多名女同學　上新聞意外斷正

美國明尼蘇達州發生一宗駭人性侵案，一名22歲男子利用假身份，冒充自己是高中生潛入高中，不只讓女學生發裸照給他，還性侵多名同學。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，22歲的呂布克（Kelvin Luebke）在上個月因為其他案件被捕，一名家長和女兒看新聞時，女兒指認那是同學「K.P.」，讓家長大驚失色。

一名22歲男子利用假身份入讀高中，性侵多名女同學。（WRAL）

性侵女同學 誘其傳裸照給他 家長因「看電視」發現恐怖真相（點圖放大了解更多）：

家長向學校通報以後，學校才發現他是以假身份冒充學生，潛入白熊湖高中（White Bear Lake High School）就讀。他以「無家可歸」、「無人陪伴青年」等身份註冊入學，甚至還加入橄欖球隊，成為風雲人物。

令人震驚的是，有多位家長指控，呂布克在假冒高三學生這段期間，性侵多名女學生。有不少女學生作證，說呂布克曾透過簡訊和社群媒體和她們連絡，一名女學生還傳裸照給呂布克。

警方已於9月30日申請搜查令，將深入調查呂布克究竟和多少人有不當互動，並釐清受害者的身份。學區總監卡茲米爾恰克（Wayne Kazmierczak）表示，呂布克提交了一份他國出生證明，說自己已滿18歲，符合高中入學資格。

卡茲米爾恰克表示，他提供的文件有浮水印也有官方印章，因此學校無法察覺資料有問題。明尼蘇達州法律規定，只要學生住在該學區，就算年滿17歲，也能在21歲之前合法註冊公立學校就讀。

雖然學校堅稱呂布克的入學程序符合規定，他也只待了19天身份就被曝光，但許多家長仍十分不滿，認為學校沒有保護好孩子，讓孩子陷入被性侵的危機中。

目前呂布克尚未因性侵被正式起訴，不過他過去曾有交通違規和擾亂秩序等犯罪紀錄，校方已將其列為禁入校區黑名單。

