特朗普就曾被陸克文稱「鄉下佬」當面翻舊帳：我也不喜歡你｜有片

英媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月20日（周一）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）期間爆出一段小插曲。特朗普被記者問到其上任9個月後，美方才安排與澳方舉行這場會晤，是否對澳洲現屆政府持有顧慮，譬如駐美大使、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）過往曾發表針對特朗普的言論。特朗普起初表示，不知道澳洲駐美大使是否在場，其後則指：「我也不喜歡你，可能永遠也不會。」



特朗普會見澳洲總理阿爾巴尼斯期間發生一段小插曲：

據英國《衛報》報道，澳洲總理阿爾巴尼斯與特朗普在白宮內閣會議室舉行會晤，簽署稀土協議後握手致意。

特朗普在舉行會面前見記者時，似乎並未認出駐美大使陸克文，更枉論記得他曾對自己作出的批評。

這段小插曲的起因是一位澳洲記者向特朗普詢問陸克文過往發表的言論。

特朗普一臉茫然：「大使講了什麼嗎？我對他一無所知。如果他說了壞話，也許他會願意道歉。別告訴我。」

特朗普其後轉向阿爾巴尼斯，半開玩笑地問道：「他在哪裡？他還在你手下工作嗎？」

阿爾巴尼斯抬起頭，伸出手指指向對面：「他就在那裏。」

特朗普其後話鋒一轉，向陸克文表示：「我也不喜歡你。而且可能永遠不會喜歡你。」（I don’t like you either. And I probably never will）

據報道，儘管發生這場小插曲，特朗普與阿爾巴尼斯進行了一場平靜而溫馨的會晤。據悉，陸克文在會面期間向特朗普道歉，他俯身越過桌子，向四年前被他稱為「鄉巴佬」（village idiot）的美國總統道歉。