良十四世繼位後首會教會性侵受害者組織　受害人指教宗反應正面

英國媒體報道，遭受天主教神職人員性侵的倖存者近日在梵蒂岡與教宗良十四世（Pope Leo XIV）舉行會面，受害人會後形容會面積極，對未來感到充滿希望。



「終止神職人員虐待」（Ending Clergy Abuse，ECA Global）董事會主席希基（Gemma Hickey）向英國廣播公司（BBC）表示，教宗上任後不久就與他們見面，這「意義非凡」。

該組織正在推動一項全球零容忍政策，該政策已在美國實施，即永久罷免那些承認或被證明曾參與性侵兒童的神父。希基表示，教宗承認在「世界某些地區」對此政策有「抵制」。

據報道，這位今年5月就任的新教宗繼承了這個問題，這個問題已困擾天主教會數十年，梵蒂岡一直在努力根除。

他的前任教宗方濟各（Pope Francis）曾試圖解決這個問題，他召開了一次史無前例的教會「戀童癖峰會」，並修改了教會法律，明確將性虐待定為犯罪，但問題依然存在。

梵蒂岡最近委託撰寫的一份報告對教會領袖提出嚴厲的批評，稱受害者和倖存者經常抱怨主教和上級缺乏問責制。據稱，過往許多案件都被掩蓋了。

希基表示，他曾遭受一位後來被調到不同教區的神父的虐待。他指出，20日（周一）的會面是「歷史性的，對我們所有人來說都是一大步」。

希基坦承：「希望這能為他的教宗任期定下基調，因為我們想與他合作。我們有着共同的目標，那就是終結神職人員的虐待行為。」

「終止神職人員虐待」組織（一個由來自30多個國家的受害者和倡導者組成的聯盟）的六名董事會成員和另一名代表，在教宗位於梵蒂岡辦公室與其會面。

2025年10月19日，梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），在七位新聖徒封聖的當天，教宗良十四世（Leo XIV）在教宗專車上向信徒揮手致意。（Reuters）

希基表示，會面原定20分鐘但最終持續了一個小時，教宗「大部份時間都在聆聽我們」。

希基對良十四世讚不絕口，認為他「非常謙遜、風趣，而且非常腳踏實地」。