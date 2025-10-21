新書爆安德魯與愛潑斯坦玩11人行　英國會動議剝奪王子頭銜

美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）遺作回憶錄《Nobody's Girl》周二（10月21日）出版。回憶錄驚爆她曾被迫參與一場涉及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）、英國安德魯王子（Prince Andrew）以及約8名女孩的淫亂行為。蘇格蘭民族黨魁Stephen Flynn向國會提出動議，要求立法強制剝奪安德魯的王室頭銜。



朱弗雷在回憶錄中寫道：「我和愛潑斯坦、安德魯以及約8個其他年輕女孩發生性關係。其他女孩看起來都不到18歲，而且不太會說英語。」

安德魯王子10月17日發表聲明，表示因多項針對自己的指控，決定不再使用自己的王室頭銜。由於爵位只有在國會通過法案下才能褫奪，儘管失去殿下（His Royal Highness，HRH）等多個頭銜，但作為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）之子，安德魯仍將是王子。

包括Stephen Flynn和獨立議員Rachael Maskell在內議員呼籲正式取消安德魯的王子頭銜。

Stephen Flynn表示，英國政府「沒有理由」不採取行動取消安德魯的頭銜。不過BBC首席政治記者表示，政府在此事上發揮主導作用「極不可能」。教育大臣方佩芝（Bridget Phillipson）也稱，這些是「王室的事情」，而不是政府的事情。