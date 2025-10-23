英格蘭大學2026年起逐年按通脹加學費　下學年或上漲至10萬港元

英國政府10月20日宣布，英格蘭的大學自2026年起將按通貨膨脹率加學費。由於在學費上調之前，通脹率可能會有所波動，若以目前通脹水平計算，本地生學費將上漲約400英鎊（約4,150港元），由9,535英鎊升至逾9,900英鎊（約10萬港元）。



英國廣播公司（BBC）報道，英國教育大臣方佩芝（Bridget Phillipson）20日在國會作出上述宣布，並承諾會立法確保往後每年自動提高學費上限，而學生助學貸款亦按通脹增加。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

方佩芝強調，收取最高額學費的前提是達到高水平教學，如大學無法達到監管機構訂立的教學水平門檻則無法收取最高額學費，甚至會面臨收生限制。

代表141間大學的組織Universities UK支持政府的決定，稱加學費將為大學體系提供急需的調整，阻止大學財政情況惡化。

但有大學管理層指出，雖然學費上漲隊大學而言是一件好事，可減輕一些壓力，但沒可能徹底解決目前大學的財政問題。