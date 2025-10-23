特朗普否認放寬烏克蘭使用西方遠程導彈　稱相關報道假新聞

媒體10月22日引述美國官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已解除烏克蘭使用西方盟國提供某些遠程導彈的關鍵限制，允許基輔對俄羅斯境內目標進行打擊。不過，特朗普已否認消息。



圖為2025年9月9日，烏克蘭東部頓涅茨克一個村莊遭俄軍轟炸，造成多名正在領取退休金的長者死亡。（Reuters）

特朗普同日在社交平台指出，美國《華爾街日報》的報道純屬假新聞，指不論這些遠程導彈由哪個國家提供、烏克蘭如何使用，都與美國無關。

烏克蘭武裝部隊總參謀部21日晚通報，烏軍利用英國提供的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈，對俄羅斯布良斯克（Bryansk）一家化工廠進行「大規模空中打擊」，稱該廠是俄方生產火藥和火箭彈燃料的「關鍵設施」。烏方形容為「成功打擊」，又指出該導彈穿透了俄羅斯的防空系統。

《華爾街日報》引述美國官員稱，預計烏克蘭將使用「風暴之影」導彈進行更多的跨境攻擊。