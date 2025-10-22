「你媽選的」美俄峰會被擱置　但俄烏戰爭正在複製加沙停火？

雖然諾貝爾和平獎結果已經出爐，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「斡旋工程」還在繼續，除了加沙停火艱難前進外，俄烏戰場也似乎進入博弈終局，儘管情況看上去一片撲朔迷離。

首先是10月17日的特朗普會晤澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。根據媒體報道，澤連斯基原本希望美國提供「戰斧」巡航導彈，卻被特朗普一頓劈頭蓋臉拒絕，後者甚至直接地圖一扔，要求澤連斯基交出頓巴斯（Donbas），雙方為此爆發激烈罵戰，彷彿重回今年2月的白宮。

接著是資訊反覆的特朗普與普京（Vladimir Putin）會晤。就在美烏總統會晤之際，特朗普也宣布將與普京在匈牙利首都布達佩斯會面，商討俄烏停火問題，而這顯然是阿拉斯加後的美俄元首再會晤。但有鑑於布達佩斯正是1994年烏克蘭被要求棄核的《布達佩斯安全保障備忘錄》簽署地，這一地點選擇似乎別有深意。

對此，《哈芬登郵報》（Huffpost）傳訊白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）詢問：是誰選擇布達佩斯作為會面地點，卻因此收到「你媽選的（Your mom did）」驚人回覆，甚至白宮傳訊主任Steven Cheung隨後同樣跟進：「你媽（Your mom）」。毫無疑問，這段插曲又增加了美俄元首會晤的討論度。

但沒想到情況再度生變。就在「你媽選的」爭議後不久，媒體又忽然傳出會晤籌備遭擱置的消息，包括特朗普10月22日會見記者時也表示，自己仍希望與普京會面，但不想浪費時間，「我們將在未來兩天內通知大家」。

顯然，俄烏停火還有不少門檻要跨越，但從加沙經驗來看，極限施壓的停火結構，似乎也正在歐陸成形。

2025年10月17日，澤連斯基與特朗普在白宮會面（Reuters）

權力平衡就是停火基礎

眾所周知，加沙第三次停火受到特朗普的「20點和平計劃」牽引。而這個計劃的最關鍵重點，第一階段的停火與人質換囚，第二階段的哈馬斯解除武裝、以色列依序撤軍外，就是接下來的美國與阿拉伯國家共同監管停火，包括組成國際穩定部隊、對加沙進行以美國為首的國際託管。

當然，在人質換囚時程遲滯、哈馬斯持續抗拒解除武裝下，這次停火同樣脆弱搖晃；但美國、歐洲、阿拉伯國家、以色列相互攜手的結構，也終究至今沒有受到顛覆。與之相對，則是利用哈馬斯發起「阿克薩洪水行動」、動員「抵抗軸心」（Axis of Resistance）圍堵以色列，卻因力不如人而轉趨低調的伊朗。整體來說，這次停火的實現，是戰爭經過兩年博弈、從而牽引中東角力，最終達到權力再平衡的直接結果。

而這也可以說是俄烏停火的現實基礎。

起初，俄羅斯要的是烏克蘭的「芬蘭化」，因此在伊斯坦堡談判中提出各種條件，不只要求烏克蘭修憲承諾不加入北約、承認頓巴斯「獨立」，更同時包裹裁軍、取締反俄媒體與組織、提高俄語政治地位等「一攬子」要求。結果基輔拒不答應，並在北約的持續軍援下，咬牙與俄羅斯纏鬥至今。

2025年9月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與軍人見面並檢查設備。(Reuters)

顯然，烏克蘭無法逐出俄軍、收復失地，俄羅斯卻也沒能逼烏克蘭全然低頭，完整實現「去軍事化」、「去納粹化」的戰爭目標；同理，北約不可能永遠維持高強度的對烏軍援，俄羅斯卻也不能永遠背負制裁重擔。

這就導致各方鏖戰三年後，終於在特朗普任內開始了一連串停火談判：俄羅斯要利用特朗普、白宮「聯俄制中」派急於停戰的心理，讓自己實現軍事沒能實現的戰爭目標，完成烏克蘭的「芬蘭化」；歐洲與烏克蘭則要利用白宮「大西洋主義派」對俄羅斯的恐懼，為烏克蘭爭取到安全保障、抗阻俄羅斯未來的進一步入侵。

而從10月21日歐洲烏克蘭提出的「12點擬議計劃」（12-point proposal）來看，美歐烏或許已經達成一定共識。

首先，計劃要求俄烏雙方立即停火，並將當前前線作為未來談判的基礎；一旦雙方停火並承諾停止領土擴張，俄羅斯就要將所有烏克蘭兒童送回國內，並交換雙方戰俘和囚犯。烏克蘭也將獲得安全保障、修復戰爭破壞的資金以及快速加入歐盟的途徑；並將與俄羅斯就被佔領土的治理進行談判，但歐洲和烏方都不會在法律上承認任何被佔領土屬於俄方。

而針對俄羅斯的制裁將被逐步解除；但只有俄方同意為烏方戰後重建做貢獻的情況下，其被凍結的約3,000億美元歐洲央行存款才會被歸還。提議還包括：確保基礎設施安全和能源供應穩定；建立調查機制，追究侵害人權和戰爭罪行的責任；保證人道援助的自由通行等內容。

最終，由特朗普擔任主席的和平委員會將監督這項計劃的實施。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）。（Reuters）

俄羅斯還能抗拒多久

顯然，「12點擬議計劃」就像「20點和平計劃」，訴諸即刻停火換囚，接著才是推進各種戰後規劃，包括被佔領土問題、烏克蘭加入歐盟、對烏安全保障、解除對俄制裁，更重要的是，美國領導的和平委員會將監督停火作業。

但從當中部分條件、以及稍後的美俄峰會擱置來看，俄羅斯應當是不滿意這種規劃。

首先，這份計劃並未涉及俄羅斯的核心關注、也就是導致戰爭爆發的深層根源：烏克蘭必須承諾不加入北約。即便俄羅斯或許不反對烏克蘭加入歐盟，卻始終要求烏克蘭在軍事聯盟上的中立化，並在軍事上自我裁軍。

但「12點擬議計劃」不僅沒有禁止烏克蘭加入北約，更承諾對烏提供安全保障，這無疑是在告訴外界：俄羅斯興戰不僅沒有得到烏克蘭，還讓烏克蘭與北約走得更近。

法國2025年9月4日主辦「意願聯盟」會議，歐洲各國首腦及美國特使在愛麗榭宮討論對烏克蘭的支持。（Reuters）

再來，計劃希望直接原地停火，未來談判再處理被佔領土的治理問題，這符合特朗普近來的提議：俄烏前線應凍結在現有位置，卻明顯與普京要求互斥，也就是控制整個頓巴斯地區。

事實上，關於這點美國也不是毫無彈性。例如根據路透社報道，美國官員們17日與澤連斯基會晤時，就曾轉達俄羅斯的私下提案：烏克蘭放棄頓巴斯地區，換取扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）地區的一小部分。但歸根結柢，這終究沒有出現在「12點擬議計劃」中。

正因如此，這份計劃也很難說服俄羅斯同意停火。但問題也就像加沙戰爭，當前「20點和平計劃」中的各種條件，其實早在開戰以來，就被各界不斷提及與否決，如今卻可以形成美國、以色列、阿拉伯共同施壓哈馬斯的結構，關鍵不是前者擁有道德制高點或能代表正義，而是這幾方經過2年戰爭磨合，終於在將哈馬斯連根拔起上形成了共識，即便這更多是以色列堅持、美國協助、阿拉伯配合的不對等結構。

同理，如果歐烏共擬的「12點擬議計劃」也得到特朗普背書，意即美歐烏為了停戰結成對俄施壓的統一戰線，壓力就會來到俄羅斯這一方。俄羅斯當然可以持續拒絕，轉而從戰場上推進施壓，問題卻會回到原點：北約當然不可能永遠維持對烏高強度軍援，俄羅斯卻也不可能永遠背負制裁重擔。

2025年10月2日，俄羅斯總統普京在俄羅斯索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）年度國際會議上發表演說。（Reuters）

平心而論，俄羅斯的戰爭經濟有其成效，卻也存在局限。克里姆林宮當然可以持續宣傳情勢大好，但現實就是，俄羅斯不僅受到短期生產瓶頸的限制，還面臨財政壓力、勞動力市場過度緊張、技術孤立和支離破碎的國防工業基礎的制約。國防開支實際就像一次性商品經濟：原材料需求激增，但產出幾乎立即消失，雖能維持短期就業和工業活動，卻沒有產生持久資產，導致經濟在戰爭的每一年持續外強中乾。

與此同時，俄羅斯的財政指標也開始亮紅燈。由於國際油價下跌、物流成本上升、匯率波動以及擴大制裁等威脅，俄羅斯的石油和天然氣收入正在下降。2025年上半年，聯邦收入收縮了16.9%，財政部圍繞每桶59美元的假設油價設計了2026年預算，低於之前草案預算中的67美元，且可能會進一步下調。

而非石油收入雖有所增長，卻不足以彌補缺口，尤其是在俄羅斯經濟增長放緩的情況下。回顧2023年和2024年，俄羅斯GDP分別增長3.6%和4.1%，這當然是得益於巨額的國家支出，卻也同時推高消費價格。聚焦2025年前7個月，俄羅斯GDP僅增長1.1%，這明顯是在經歷兩年過熱後的急劇減速。

因此，俄羅斯當然可以持續通過軍事施壓，來盡可能推進談判條件，問題是戰爭帶來的經濟紅利很難持久，這同樣是普京必須考量的重要面向。歸根結柢，如果歐烏的「12點擬議計劃」成功爭取到美國支持，接下來的關鍵問題，其實就是俄羅斯到底還能抗拒多久。