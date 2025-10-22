韓國會代表團到柬埔寨查國民從事電騙狀況　國情院：千人捲入犯罪

韓國國會外交統一委員會周三（10月22日）在柬埔寨金邊的大使館進行國政監查。韓國駐柬埔寨大使館表示，在近兩年接到的涉及韓國公民被綁架和拘禁舉報中，約有100單案件仍未結案。



韓聯社報道，韓國駐柬埔寨大使館負責人出席國會外交統一委員會國政監查會時表示，2023年舉報人數不及20人，2024年增至220人，今年截至8月已達330人，呈現猛增趨勢。

報道指，大使館近兩年接到涉及韓國公民被綁架和拘禁的報案共550單，其中450單已解決，這意味着近兩年在柬埔寨被綁架和拘禁人員中，仍有100人下落不明。

KBS報道，韓國國會外交統一委員會成員周二晚抵達柬埔寨，他們將重點調查當地使領館的應對措施是否妥當，並前往電信詐騙犯罪根據地「太子園區」查看。

2025年10月18日，韓國首爾，64名涉嫌在柬埔寨參與網絡詐騙活動的韓國公民乘搭包機抵達仁川國際機場後，隨即被韓國警方帶走接受調查。（Reuters）

至於韓國大學生在柬埔寨電詐園區遭虐待致死案，韓國國家情報院周三在國會情報委員會全體會議上匯報，案件主犯為2023年「首爾江南大峙洞補習機構聚集區毒品案」主犯的同夥，已向柬方提供主犯行蹤及相關線索，並派出追蹤專案小組展開協查。

「江南大峙洞補習機構聚集區毒品案」是指中國籍犯罪嫌疑人與韓國本地同夥將冰毒摻入牛奶製成所謂「提神飲料」，在首爾市江南區大峙洞補習機構聚集區舉行試飲活動，向13名未成年人提供該飲料後企圖敲詐錢財的案件。

國情院：千名韓國公民捲入柬埔寨詐騙犯罪

國情院還稱，捲入柬埔寨詐騙犯罪的韓國公民約1000至2000人，近期從柬埔寨接回的韓國人員中，多數人實際上參與犯罪活動，這一說法更為客觀。

國情院介紹，柬埔寨警方在今年6月至7月共抓獲3075名電詐犯罪嫌疑人，其中韓籍人員57人。