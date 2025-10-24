特朗普暫緩「出兵」三藩市　稱被黃仁勳等人致電勸服

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月23日宣布，暫緩派遣聯邦執法人員進駐三藩市的計劃。特朗普表示，包括英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在內的重要人士曾來電呼籲暫緩行動，又指自己曾與三藩市長盧里（Daniel Lurie）通話，對方很友善地請求給他機會自行改善治安情況，因此決定暫停25日「出兵」三藩市的行動。



路透社報道，盧里23日在社交媒體X發文稱，特朗普22日晚致電告知他，將取消任何部署聯邦人員的計劃，強調三藩市將繼續與聯邦機構合作打擊毒品犯罪。

2025年10月23日，美國加州三藩市，示威者舉著標語和橫幅遊行，反對美國總統特朗普（Donald Trump）計畫向當地部署聯邦執法人員的計劃。（Reuters）

特朗普同日在社交媒體Truth Social證實相關消息，讚揚三藩市人民已經自行團結起來打擊犯罪。他表示：「我告訴盧里，這（部署聯邦人員）是快速、安全、強力的（改善治安）方法，但我們看看你（自行處理）的成果如何。」

另外，特朗普又指，黃仁勳和美國軟體公司Salesforce行政總裁Marc Benioff等人也曾來電，稱三藩市的前景很美好，盼暫緩部署聯邦人員的行動。

2025年4月30日，英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。（Reuters）

《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）此前報道，特朗普已派遣超過100名聯邦執法人員，前往阿拉梅達海岸警衛隊基地（Coast Guard Base Alameda），原本預計將會陸續部署至三藩市。