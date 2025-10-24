紐約市長選舉｜現任市長挺獨立候選人科莫　聯手抗民主黨左翼新星

美國紐約市將於11月4日舉行市長選舉，現任市長亞當斯（Eric Adams）10月23日宣布支持前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo），冀對抗民調大幅領先的民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）。



路透社報道，亞當斯23日出席聯合記者會中宣布上述決定，並指他將在競選的最後幾天在有色人種社區展開競選活動，試圖說服支持者改挺科莫；科莫則向亞當斯表示感謝，稱讚對方將城市福祉置於個人利益之上。

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）2025年9月28日宣布，他放棄競選連任。（Reuters）

他們警告稱，曼達尼的社會主義思想太過極端。科莫更形容前者對紐約構成生存威脅，強調將盡最大努力確保曼達尼不會成為下一任市長。

亞當斯和科莫皆是溫和派民主黨人，前者此前因民調低落而退選不尋求連任，後者則在民主黨初選中敗給曼達尼，而改以獨立身份出戰。

2025年10月16日，美國市長選舉獨立候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo，左）和民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani，右）進行選舉辯論。（Reuters）

對此，曼達尼發聲明回應，形容亞當斯和科莫同樣是腐敗、向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）屈服的人，並指自己不意外他們會在億萬富翁和特朗普本人的授意下結盟。